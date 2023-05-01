Theo thống kê, đã có gần 4.000 người mắc COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 7 F0 đã tử vong.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, tính đến sáng 1/5, tổng số 3.937 người mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong 2 ngày nghỉ lễ, 1.168 người mắc COVID-19 nhập viện điều trị nội trú; 698 người được ra viện và 7 người tử vong do COVID-19. Trước đó, trong cùng ngày, cả nước ghi nhận thêm 3 ca tử vong tại Bắc Giang, Bình Dương và Đồng Nai.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 -1/5/2023, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Diễn biến mới của dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Các địa phương cần tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chủ động phòng, chống COVID-19. Ảnh: Internet

Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, chợ, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao như nhóm người cao tuổi, nhóm di biến động, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-4000-ca-mac-covid-19-ang-ieu-tri-tai-benh-vien-va-7-f0-tu-vong-577803.html