Nóng: Ngày 2/5, có 1.202 ca mắc COVID-19 mới, 4 bệnh nhân tử vong

Tin y tế 02/05/2023 17:43

Ngày 2/5: Có 1.202 ca mắc COVID-19 mới, 4 bệnh nhân tử vong.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.202 ca mắc mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 4 ca tử vong, bệnh nhân nặng tăng lên 137 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.564.293 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.866 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 2/5, có 1.202 ca mắc COVID-19 mới, 4 bệnh nhân tử vong - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 747 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.623.491 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 137 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 92 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 13 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 31 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 4 ca tử vong tại: Đà Nẵng (1), Đồng Nai (1), TP. Hồ Chí Minh (1), Lạng Sơn (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 01/5 có 404 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.224.967 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.597.672 liều: Mũi 1 là 70.908.231 liều; Mũi 2 là 68.451.975 liều; Mũi bổ sung là 14.343.895 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.096.707 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.796.864 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.661.752 liều: Mũi 1 là 10.213.325 liều; Mũi 2 là 8.448.427 liều

Nóng: Ngày 2/5, có 1.202 ca mắc COVID-19 mới, 4 bệnh nhân tử vong - Ảnh 2
Chủ động phòng, chống COVID-19. Ảnh: Internet

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Các địa phương cần tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và các biện pháp khác, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà ga, bến xe, chợ, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.

Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại khu vực nguy cơ để tránh gia tăng số ca bệnh. Những người có triệu chứng nghi ngờ và những người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ phải đeo khẩu trang. Điều này không chỉ giúp phòng COVID-19 mà còn cả các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B... Đồng thời, người dân cũng cần tuân thủ theo lịch tiêm vaccine COVID-19 của Bộ Y tế.

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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