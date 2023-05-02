Ngày 2/5 ghi nhận 4 ca tử vong tại: Đà Nẵng (1), Đồng Nai (1), TP. Hồ Chí Minh (1), Lạng Sơn (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ, Bộ Y tế cho biết, ngày 2/5 có 1.202 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 4 ca tử vong, bệnh nhân nặng tăng lên 137 ca.

- Trong 3 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám COVID-19 là 3.295 người bệnh.

Về tình hình bệnh nhân COVID-19, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tổng số người bệnh COVID-19 đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 2/5 là 4.004 người bệnh.

- Trong đó, số người bệnh COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 1.785 người bệnh.

- Số người bệnh COVID-19 ra viện là 1.148 người bệnh.

- Số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 122 người bệnh.

- Số người bệnh COVID-19 tử vong là 11 người bệnh.

Ghi nhận các ca nhiễm trong ngày

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trước đó, để tăng cường công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ban hành văn công văn số 448/KCB-QLCL&CĐT đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thường trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để thường trực cấp cứu chung và cấp cứu do tai nạn giao thông, thu dung điều trị COVID-19.

Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Cùng đó, các đơn vị phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa liên quan các sự kiện tập trung đông người (nếu có) tại địa phương.

Cũng theo Thời báo Tài chính Miền Nam, Bộ Y tế cho biết, số mũi vắc-xin Covid-19 thực hiện trong ngày 1/5 là 404 mũi tiêm tại 2 tỉnh, trong đó 354 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 50 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Tại một số địa phương đã tổ chức và thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19 xuyên kỳ nghỉ lễ. Điển hình tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm đảm bảo liên tục công tác tiêm chủng và giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 61 điểm tiêm vắc-xin Covid-19 hoạt động xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ tại 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức cho người từ 18 tuổi trở lên.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, đã tiêm được gần 3.000 mũi vắc-xin Covid-19. Ảnh: Internet

Tổng số mũi vắc-xin Covid-19 đã tiêm trong 2 ngày nghỉ lễ từ 30/4 - 1/5 là gần 2.500 mũi, trong đó ngày 29/4 tiêm gần 1.600 mũi, ngày 30/4 là hơn 800 mũi.

Đến ngày 1/5, nhóm từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt tổng số 52.096.707 mũi tiêm (81,7%) trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 148 người được tiêm.

Tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Nam (63,6%); Bình Định (65,6%); Đồng Nai (54%); Tây Ninh (65,7%); Đồng Tháp (60,7%); tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Nghệ An (100,1%); Lâm Đồng (102,8%); Sóc Trăng (100,7%).

Tiêm mũi 4: Tổng số có 17.796.864 mũi tiêm (88,8%), trong ngày có 2 tỉnh triển khai với 206 người được tiêm.

Nhóm từ 12 - 17 tuổi: Số tiêm mũi 3 có 5.813.288 mũi tiêm (69,3%); tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Đà Nẵng (43,7%); Quảng Ngãi (48,6%); Bình Thuận (44,1%); TP. Hồ Chí Minh (36,4%); Đồng Nai (43,1%); tỉnh có tỷ lệ tiêm cao: Bắc Giang (99,3%); Lâm Đồng (111,3%); Sóc Trăng (103,5%).

Nhóm từ 5 - dưới 12 tuổi: Tổng số mũi tiêm đã thực hiện là 18.661.752 mũi tiêm: Mũi 1: 10.213.325 mũi tiêm (92,5%); tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Hà Nội (77,6%); Hải Phòng (72,7%); Đà Nẵng (68,6%); TP Hồ Chí Minh (64,9%), Bà Rịa - Vũng Tàu (77%)

Mũi 2: 8.448.427 mũi tiêm (76,5%); tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp: Quảng Bình (57,4%); Đà Nẵng (37,4%); Quảng Nam (50,7%); TP. Hồ Chí Minh (41,7%), Bà Rịa - Vũng Tàu (53,3%)