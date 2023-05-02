Trong ngày nghỉ thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5, toàn quốc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông khiến 14 người chết, 17 người bị thương.
- Tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày đầu nghỉ lễ
- F0 tử vong khi mới tiêm 1 mũi vaccine COVID-19, Sở y tế khuyến cáo
Theo Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ, chiều 2/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã thông tin về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tại các cơ sở.
Kết quả tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy: Sau ba ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 2/5), tổng số có 4.574 trường hợp khám, kiểm tra do tai nạn giao thông.
Trong đó số trường hợp thăm khám từ 7h ngày 1/5- 7h ngày 2/5 là 1.541 trường hợp. Số người bệnh tai nạn giao thông chuyển viện là 1.145 người bệnh. Số người bệnh tai nạn giao thông ra viện là 1.886 trường hợp.
Số người bệnh tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 56 người bệnh.
Trong đó, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 14 người bệnh, tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh là 30 người bệnh, tiên lượng tử vong xin về là 12 người bệnh.
Cũng theo báo cáo này, tổng số người bệnh đang điều trị tại thời điểm báo cáo 7 giờ sáng ngày 2/5 là 191.601 người bệnh.
Tổng hợp sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng số người bệnh khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế là 176.300 người bệnh.
Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 71.506 người bệnh. Số người bệnh ra viện là 54.938 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 6.254 người bệnh.
Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 1.026 người bệnh.
Thông tin từ VietNamNet, theo đại diện Cục CSGT, từ chiều ngày 2- 3/5, tình hình giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM và các tuyến cao tốc sẽ “nóng” lên do người dân quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Cục CSGT khuyến cáo người dân di chuyển nên chọn khung giờ phù hợp, giữ tốc độ cho phép và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.