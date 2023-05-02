Theo Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ, chiều 2/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã thông tin về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tại các cơ sở.

Kết quả tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy: Sau ba ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 2/5), tổng số có 4.574 trường hợp khám, kiểm tra do tai nạn giao thông.