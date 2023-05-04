Ngày 2.5, ông H. xuất hiện ho, tức ngực, khó thở nhiều. Gia đình đưa bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Đến 14 giờ 10 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương điều trị, được chẩn đoán mắc Covid-19 mức độ nặng, viêm phổi, suy tim.

Cụ thể, thông tin từ Báo Hải Dương cho hay, 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong là trường hợp đầu tiên mà địa phương này ghi nhận. Bệnh nhân là ông T.V.H., 60 tuổi, ở thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường (Thanh Miện). Ông H. làm ruộng, chưa tiêm vaccine phòng Covid-19, có tiền sử suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, gout mạn tính.

Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong đầu tiên trong năm 2023 và là trường hợp thứ 147 không qua khỏi từ khi dịch xuất hiện tại Hải Dương.

Bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy. Đến 16 giờ cùng ngày tiến triển nặng, tiên lượng xấu, được người nhà xin cho về. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày bệnh nhân tử vong.

Bên cạnh đó, hiện tại có 21 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, 5 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế tuyến huyện và 39 bệnh nhân điều trị tại nhà. Hầu hết bệnh nhân chỉ có triệu chứng sốt, ho, ngạt mũi… Trong ngày có 2 bệnh nhân nặng mới (thở oxy kính) được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương và Bệnh viện Nhi Hải Dương. 47 bệnh nhân đã được tiêm từ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 trở lên và 18 người chưa tiêm (trong đó 16 ca chưa đủ tuổi tiêm).

Theo Báo CAND, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước có 4.618 người đến khám vì COVID-19, trong đó 2.477 người nhập viện điều trị nội trú. Trong 4 ngày cũng ghi nhận 17 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó có 7 ca tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, 10 ca nặng tiên lượng tử vong xin về. Như vậy, sau gần 4 tháng không có tử vong vì COVID-19, nước ta đã ghi nhận gần 20 ca tử vong.

Cả nước ghi nhận gần 20 ca tử vong. Ảnh: Internet

Do thời gian dài dịch COVID-19 giảm rất mạnh, mỗi ngày ghi nhận một vài chục ca, nên việc tiêm vaccine phòng bệnh cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, COVID-19 gia tăng trở lại, Bộ Y tế khuyến cáo tiêm vaccine tập trung cho đối tượng nguy cơ cao là người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai. Theo Bộ Y tế, mặc dù nghỉ lễ, nhưng nhiều người dân lo ngại đã đến cơ sở y tế tiêm. Tại một số địa phương đã tổ chức thực hiện tiêm vaccine xuyên kỳ nghỉ lễ, điển hình là TP Hồ Chí Minh đã triển khai 61 điểm tiêm vaccine xuyên suốt tại 22 quận, huyện. Trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước đã tiêm được 19.000 mũi vaccine COVID-19.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin trên Báo CAND, cho biết, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, các điểm du lịch, khu vui chơi, nhiều địa phương tổ chức lễ hội chào hè đã thu hút rất đông người đến. Nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao khi trong biển người đó có người mắc COVID-19. Vấn đề này cũng đáng lo ngại nếu dịch bùng phát trở lại.

Sau kỳ nghỉ lễ, chắc chắn số ca mắc sẽ tăng, nhưng không tăng ngày mà có thời gian ủ bệnh, có người có triệu chứng sớm sau khoảng 3-4 ngày, có người 2 tuần mới phát bệnh. “Quan trọng người dân có xét nghiệm và khai báo y tế hay không. Vì vậy, người dân sau khi đi du lịch hay đến các điểm đông người vào dịp lễ, thấy có triệu chứng nên xét nghiệm xem có phải đang mắc COVID-19 hay không để phòng tránh bệnh cho người khác”, ông Phu nói.

Để bảo vệ nguy cơ mắc và bệnh tăng nặng, người dân cần tuân thủ theo lịch tiêm vaccine của Bộ Y tế. Đặc biệt, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai là những đối tượng nguy cơ cao thì cần tiêm vaccine mũi bổ sung, mũi nhắc lại để bảo vệ được tốt hơn.