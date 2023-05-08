Ngã vào xô nước cao 50cm, bé 3 tuổi tử vong thương tâm

Tin y tế 08/05/2023 11:53

Bé được mẹ mua cho một chiếc súng nước, rồi lấy chiếc xô cao 50cm đựng một ít nước bên trong để bé chơi. Một lúc sau, người thân phát hiện bé ngã chúi đầu vào xô, tím tái, bất động.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 8/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), nạn nhân là bé N.T.H (2020) ngụ tại Bến Lức, Long An.

Khai thác từ gia đình ghi nhận, trong đợt nghỉ lễ vừa qua, bé được chị mua cho một chiếc súng nước. Người lớn lấy chiếc xô cao 50cm đựng một ít nước bên trong để bé chơi. Một lúc sau, người thân phát hiện bé ngã chúi đầu vào xô, tím tái, bất động.

Ngã vào xô nước cao 50cm, bé 3 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Ảnh: Vietnamnet

Ngay lập tức, trẻ được kéo ra, lau khô, xốc nước, hơ lửa cho ấm. Cha mẹ bị đuổi ra ngoài không cho gần con theo quan niệm dân gian. 

Khoảng 15 phút sau, bé được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng tím tái, mạch và huyết áp bằng 0. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản và chuyển ngay lên TP.HCM. 

Trẻ nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vào tối ngày 3/5. Trẻ vẫn mê sâu, thang đo hôn mê Glasgow 3 điểm (bình thường 15 điểm), được bóp bóng, thở máy, đồng tử giãn 4mm, mất phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, chống sốc, dùng thuốc vận mạch, trợ tim, nỗ lực điều trị suốt 3 ngày. Tuy nhiên, trẻ không qua khỏi. 

Bác sĩ cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ có thể xảy ra tại hồ bơi, ao hồ và ngay cả trong nhà với các vật dụng như xô, chậu. Trẻ đuối nước ngưng tim ngưng phổi cần được hồi sức tim phổi ngay tại hiện trường. Nếu tình trạng thiếu oxy não kéo dài quá 4 phút, trẻ sẽ bị di chứng não nặng nề. Nếu kéo dài quá 10 phút, trẻ có thể nguy kịch đến tính mạng. 

Đồng thời, bác sĩ cũng cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không làm những động tác sơ cứu thừa như xốc nước, hơ lửa hoặc bắt cha mẹ không được ở cạnh khi con đuối nước, ngạt nước. Những hành động này khiến trẻ mất cơ hội được cứu sống kịp thời, đối mặt với nguy cơ di chứng não và tử vong do thiếu oxy. 

Theo Báo Người Lao Động, trước đó vào ngày 30/4, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cũng tiếp nhận trường hợp tương tự, cấp cứu bé T.N.T.A (21 tháng tuổi, ngụ TP HCM) vì ngã chúi đầu vào xô nước. Đáng lưu ý, chỉ trong 1 tháng qua, bệnh viện đã tiếp nhận 4 trẻ bị ngạt nước.

Ngã vào xô nước cao 50cm, bé 3 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 2
Sau hơn 1 tuần điều trị, tình trạng bé A. đã cải thiện, bé tỉnh và tiếp xúc được - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo đó, bé A. nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ thăm khám ghi nhận thang đo hôn mê Glasgow 9 điểm (bình thường 15 điểm), môi tái, SpO2 85%. Khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện 1 giờ bé được anh trai phát hiện ngã chúi đầu vào xô nước cao 50cm bất tỉnh, tím tái. Ngay lập tức, bé được người nhà thổi ngạt, ấn tim trong 3 phút. Bé khóc và cử động tay chân nhẹ, được chuyển vào phòng khám địa phương, xử trí thở oxy rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại bệnh viện, bé được đặt nội khí quản giúp thở, thở máy, kháng sinh, chống phù não, thuốc an thần, điều chỉnh điện giải, kiềm toan cho trẻ. Sau hơn một tuần điều trị, tri giác của bé gái cải thiện dần, tỉnh và tiếp xúc được.

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