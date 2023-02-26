Quả dây thuốc cá gần giống với các loại quả ăn được như hạt dẻ, quả mề gà nên rất dễ gây nhầm lẫn. Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo thông tin từ VOV, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam (56 tuổi, trú tại huyện Đình Lập) do Trung tâm y tế huyện Đình Lập chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, da lạnh, rải rác vân tím toàn thân, đồng tử 2 bên giãn ~ 5mm. Bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản và hỗ trợ hô hấp.

Khi nhập viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc quả dây thuốc cá giờ thứ 4, suy đa tạng. Các bác sỹ đã tiến hành rửa dạ dày cấp cứu, sử dụng than hoạt đa liều, thở máy, lọc máu cấp cứ... Hiện tình trạng bệnh nhân đã được cải thiện, thở đều theo máy, không co giật, da ấm, đồng tử 2 bên đều ~ 2mm.

Trước khi vào viện khoảng 4 giờ, người bệnh ăn nhầm quả dây thuốc cá , không rõ số lượng. Sau ăn, người bệnh bị nôn nhiều, khó thở, không tỉnh táo và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đình Lập xử trí đặt ống nội khí quản, dùng thuốc chống sốc và chuyển tuyến trên.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không còn triệu chứng suy gan, suy thận và được dừng thuốc vận mạch. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được cần điều trị hồi sức tích cực liên tục để tránh suy đa tạng.

Loại quả chưa có thuốc giải. Ảnh: VOV

Về cách nhận diện loại quả này, Báo Pháp Luật cho hay, Cây dây thuốc cá (tên gọi khác là dây mật, dây ruốc cá, sliểu slây, tên khoa học Millettia pachyloba Drake) được sử dụng làm thuốc trừ sâu, người dân thường lấy thân, rễ cây đập dập, ngâm trong ao, hồ, suối làm cá bị say, để đánh bắt cá.

Tại Việt Nam, rất ít trường hợp báo cáo ngộ độc cây dây thuốc cá, đặc biệt là ngộ độc từ quả. Các trường hợp ngộ độc cây dây thuốc cá đều đã tử vong. Do độc tính của cây dây thuốc cá còn mới, chưa nhiều nghiên cứu sâu nên chưa có chất giải độc đặc hiệu.

Do quả dây thuốc cá gần giống với các loại quả ăn được như hạt dẻ, quả mề gà nên rất dễ gây nhầm lẫn. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên cất trữ cây dây thuốc cá trong nhà và tuyệt đối không sử dụng loại cây này để làm thuốc chữa bệnh, không được ăn quả như bệnh nhân nói trên để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.