Có chưa đến 100 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới cho đến nay, các nghiên cứu về điều trị và nguyên nhân của hội chứng này cũng rất hiếm.

Ngày 6/5 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến LADbible đã đưa tin về câu chuyện của người đàn ông có 8 ngón tay mọc trên một bàn tay nhưng không có ngón tay cái. Căn bệnh lạ này còn được gọi là 'hội chứng bàn tay soi gương' (tên khoa học là Mirror hand syndrome) và cho đến nay chưa đến 100 trường hợp được báo cáo.

Bức ảnh chụp X-quang của người đàn ông mắc hội chứng lạ được công bố nhưng danh tính không được tiết lộ - Ảnh: Snopes Bức ảnh được công bố chỉ cho thấy bàn tay của một người đàn ông có 8 ngón tay nhưng không có ngón tay cái. Người đàn ông có thêm 4 ngón tay ở vị trí ngón cái, và khi anh siết chặt bàn tay, bốn ngón tay gặp nhau. Cùng với đó, một bức ảnh chụp X-quang cũng được công bố, tuy nhiên danh tính cụ thể của bệnh nhân chính trong bức ảnh không được tiết lộ.

Bức ảnh được công bố chỉ cho thấy bàn tay của một người đàn ông có 8 ngón tay nhưng không có ngón tay cái - Ảnh: Snopes Hội chứng bàn tay soi gương, còn có tên khác là xương trụ nhân đôi là một dị dạng bẩm sinh vô cùng hiếm gặp, đặc trưng với tình trạng nhân đôi xương trụ cẳng tay, làm bàn tay có 8 ngón nhưng không có xương quay và ngón tay cái. Nếu bạn gập ngón cái lại và áp bàn tay 4 ngón vào sát mặt gương, nó sẽ tạo thành 8 ngón đối xứng trong gương, cái tên của hội chứng này cũng bắt nguồn từ đó. Theo các chuyên gia, đây là một dạng dị tật ngón tay rất hiếm gặp. Bàn tay của bé gái 7 tuổi mắc 'hội chứng bàn tay soi gương', được báo cáo vào năm 2012 tại Ấn Độ Ảnh - Snopes Vào năm 2012, Tiến sĩ Rupesh Namdev ở Vilaspur, Ấn Độ, đã công bố một nghiên cứu học thuật về một bé gái 7 tuổi có các triệu chứng tương tự. Bé gái cũng sinh ra với dị tật ngón tay cái, có 8 ngón tay mọc trên một bàn tay nhưng không có ngón cái. Có chưa đến 100 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới cho đến nay, các nghiên cứu về điều trị và nguyên nhân của hội chứng này cũng rất hiếm. Được biết, hội chứng bàn tay soi gương không gây ra các vấn đề về tính mạng hoặc sức khỏe cho con người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-co-8-ngon-tay-moc-tren-mot-ban-tay-hoi-chung-thuoc-top-benh-hiem-gap-nhat-the-gioi-579250.html