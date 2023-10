Kết quả là, người ta xác nhận rằng số trường hợp ung thư ở nhóm phẫu thuật giảm cân đã giảm xuống dưới một nửa. Trong số những bệnh nhân được phẫu thuật giảm béo, số bệnh nhân mắc bệnh ung thư liên quan đến béo phì là 2206. Mặt khác, số bệnh nhân ung thư ở nhóm chứng không phẫu thuật là 4960 bệnh nhân. Nhìn chung, 4% nhóm phẫu thuật và 8,9% nhóm không phẫu thuật bị ung thư. Có ít trường hợp mới mắc các loại ung thư khác nhau trong nhóm phẫu thuật.

Người ta xác nhận rằng số trường hợp ung thư trong nhóm phẫu thuật giảm cân đã giảm xuống dưới một nửa - Ảnh: Getty Image

Người trình bày nghiên cứu, Tiến sĩ Vivu Chittazalu, Bệnh viện Đại học Trung tâm Y tế Cleveland, cho biết: “Bệnh nhân trong nhóm phẫu thuật giảm béo có tỷ lệ mắc bốn loại ung thư này thấp hơn so với nhóm đối chứng không phẫu thuật. Bốn loại ung thư là ung thư vú (501 so với 751), ruột kết (201 so với 360), gan (906 so với 2198) và ung thư buồng trứng (130 so với 214). Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm đối với một số bệnh ung thư khác, bao gồm ung thư thận, trực tràng và nội mạc tử cung.