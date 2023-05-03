Nghiên cứu: Loại phẫu thuật này có thể giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh ung thư

Sức khỏe 03/05/2023 06:36

Đặc biệt, tỷ lệ mắc ung thư vú, đại trực tràng, gan và buồng trứng đã giảm đáng kể.

Phẫu thuật giảm cân có lợi cho sức khỏe như giảm bệnh tiểu đường, cải thiện chứng ngưng thở khi ngủ và hạ huyết áp. Ngoài ra, phẫu thuật giảm cân cũng giúp làm giảm nguy cơ ung thư. Đây là nội dung được cổng thông tin y tế và sức khỏe WenMD đưa tin vào ngày 1/5 (giờ địa phương) dựa trên tuyên bố của các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Trung tâm Y tế Cleveland, sẽ được giới thiệu trong Tuần lễ bệnh tiêu hóa (DDW) được tổ chức tại Chicago từ ngày 6 đến ngày 9/5 tới đây.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh khoảng 55.789 bệnh nhân béo phì đã trải qua phẫu thuật giảm cân với cùng một lượng bệnh nhân béo phì không trải qua phẫu thuật. Nhóm phẫu thuật bao gồm những người đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, phẫu thuật bắc cầu dạ dày hoặc thắt dạ dày tại một trong 47 cơ sở y tế trên toàn quốc. Nghiên cứu theo dõi có bao nhiêu người trong cả hai nhóm bị ung thư trong hơn 10 năm.

Kết quả là, người ta xác nhận rằng số trường hợp ung thư ở nhóm phẫu thuật giảm cân đã giảm xuống dưới một nửa. Trong số những bệnh nhân được phẫu thuật giảm béo, số bệnh nhân mắc bệnh ung thư liên quan đến béo phì là 2206. Mặt khác, số bệnh nhân ung thư ở nhóm chứng không phẫu thuật là 4960 bệnh nhân. Nhìn chung, 4% nhóm phẫu thuật và 8,9% nhóm không phẫu thuật bị ung thư. Có ít trường hợp mới mắc các loại ung thư khác nhau trong nhóm phẫu thuật.

Nghiên cứu: Loại phẫu thuật này có thể giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh ung thư - Ảnh 1
Người ta xác nhận rằng số trường hợp ung thư trong nhóm phẫu thuật giảm cân đã giảm xuống dưới một nửa - Ảnh: Getty Image 

Người trình bày nghiên cứu, Tiến sĩ Vivu Chittazalu, Bệnh viện Đại học Trung tâm Y tế Cleveland, cho biết: “Bệnh nhân trong nhóm phẫu thuật giảm béo có tỷ lệ mắc bốn loại ung thư này thấp hơn so với nhóm đối chứng không phẫu thuật. Bốn loại ung thư là ung thư vú (501 so với 751), ruột kết (201 so với 360), gan (906 so với 2198) và ung thư buồng trứng (130 so với 214). Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm đối với một số bệnh ung thư khác, bao gồm ung thư thận, trực tràng và nội mạc tử cung.

Béo phì có liên quan đến một số bệnh nghiêm trọng, bao gồm bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim và ung thư. Tiến sĩ Chittazalu cho biết: “Vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất ở Hoa Kỳ hiện nay là bệnh béo phì. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khoảng 42% người trưởng thành ở Hoa Kỳ bị béo phì và tỷ lệ này tiếp tục tăng.

Nghiên cứu: Loại phẫu thuật này có thể giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh ung thư - Ảnh 2
Đặc biệt, tỷ lệ mắc ung thư vú, đại trực tràng, gan và buồng trứng đã giảm đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Chittazalu cho biết lý do giảm nguy cơ ung thư sau phẫu thuật giảm cân vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng phẫu thuật giảm cân đã được chứng minh là làm giảm viêm nhiễm quá mức, tăng insulin và điều chỉnh lượng hormone. Ông cho biết thêm, kết quả của nghiên cứu đã kiểm soát các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư, chẳng hạn như tiền sử hút thuốc, sử dụng rượu, bệnh tim và liệu pháp hormone.

Lauren Lane, giám đốc Khoa Tiêu hóa tại Đại học Y Yale, người chủ trì DDW năm nay cho biết: “Béo phì rõ ràng có liên quan đến một số bệnh ung thư, vì vậy việc giảm cân có thể làm giảm nguy cơ này là hợp lý. Ông cho biết sẽ rất "thú vị" nếu các nghiên cứu trong tương lai chỉ ra rằng càng giảm được nhiều cân, càng có nhiều khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

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