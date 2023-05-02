Sai lầm thường gặp cứ sốt là dùng thuốc hạ sốt mà nhiều người mắc phải, khi nào mới nên dùng thuốc hạ sốt?

Sức khỏe 02/05/2023 10:39

Sốt tự nhiên giúp kích hoạt khả năng chống nhiễm trùng và kiểm soát tình trạng viêm, không dùng thuốc hạ sốt khi chỉ sốt nhẹ có thể có lợi cho sức khỏe.

Khi bị sốt nhẹ, tốt hơn là để cho sức khỏe tự phục hồi thay vì dựa vào thuốc ngay lập tức. Một nghiên cứu mới cho thấy việc không điều trị sốt nhẹ có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Alberta, Canada, trong các thí nghiệm với cá đã phát hiện ra rằng việc không điều trị sốt nhẹ giúp cơ thể nhanh chóng loại bỏ nhiễm trùng, kiểm soát viêm nhiễm và sửa chữa các mô bị tổn thương. Lợi ích của việc bị sốt tự nhiên đối với con người cần phải được xác nhận, nhưng nhóm nghiên cứu tin rằng những lợi ích tương tự cũng có thể xảy ra đối với con người khi các cơ chế tạo và duy trì nhiệt gần giống với động vật.

Sai lầm thường gặp cứ sốt là dùng thuốc hạ sốt mà nhiều người mắc phải, khi nào mới nên dùng thuốc hạ sốt? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác giả chính, Giáo sư Daniel Barreda (miễn dịch học) giải thích: "Sốt nhẹ sẽ tự khỏi, có nghĩa là cơ thể có thể gây sốt và hạ sốt một cách tự nhiên mà không cần dùng thuốc. Điều này cho thấy rằng khi có dấu hiệu đầu tiên của sốt nhẹ, bạn thường uống thuốc hạ sốt bán sẵn được gọi là thuốc chống viêm không steroid. Thuốc loại bỏ sự khó chịu mà bạn cảm thấy do nóng, nhưng cơ thể bạn có thể từ bỏ một số lợi ích của phản ứng tự nhiên". 

Ông nói thêm rằng nghiên cứu giúp phát hiện ra các cơ chế góp phần tạo ra lợi thế về nhiệt độ nhẹ đã được bảo tồn về mặt tiến hóa trên động vật trong 550 triệu năm. Nhóm đã theo dõi hành vi của cá bị nhiễm vi khuẩn và đánh giá chúng bằng cách sử dụng máy học (machine learning). Kết quả là có các triệu chứng bên ngoài tương tự như ở người bị sốt như bất động, mệt mỏi, khó chịu.

Sai lầm thường gặp cứ sốt là dùng thuốc hạ sốt mà nhiều người mắc phải, khi nào mới nên dùng thuốc hạ sốt? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng cơn sốt tự nhiên cung cấp một phản ứng tích hợp không chỉ kích hoạt hệ thống phòng thủ chống lại nhiễm trùng mà còn giúp kiểm soát chúng. Cơn sốt giúp cá sạch bệnh trong khoảng 7 ngày. Đây chỉ là một nửa thời gian cần thiết để cá chịu sốt hết nhiễm trùng. Sức nóng cũng giúp giảm viêm và chữa lành các mô sẹo.

Barreda cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra cách thúc đẩy các tiến bộ y học đồng thời tận dụng các cơ chế miễn dịch tự nhiên.

Nghiên cứu đã được xuất bản trong 'e-Life'. Tiêu đề ban đầu là Sốt tích hợp khả năng chống vi trùng, kiểm soát viêm và sửa chữa mô ở động vật có xương sống biến nhiệt (Fever integrates antimicrobial defences, inflammation control, and tissue repair in a cold-blooded vertebrate). 

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