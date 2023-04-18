Ngủ dậy buổi sáng, nhất định phải làm 5 điều sau, vừa giúp trao đổi chất vừa ngăn ngừa căn bệnh này

Sức khỏe 18/04/2023 06:10

Bắt đầu một buổi sáng khỏe mạnh giúp bạn ngăn ngừa bệnh tật và có một ngày năng lượng hơn.

Theo WebMD, một cổng thông tin y tế của Mỹ, cải thiện thói quen buổi sáng của bạn theo những cách sau sẽ cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. 

Ngủ dậy buổi sáng, nhất định phải làm 5 điều sau, vừa giúp trao đổi chất vừa ngăn ngừa căn bệnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Theo dõi thời gian ngủ

Một số người sử dụng nút báo lại để đặt báo thức phát nhiều lần trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ như thể đặt thông báo cứ sau 5 phút báo thức một lần trong 15 phút.

Chọn nút báo thức lặp lại như một cách để thức dậy dần dần. Nhưng trên thực tế, điều này có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ 15 phút ngủ ngon. Sự khác biệt giữa việc ngủ thêm 15 phút mỗi ngày và ngủ ít hơn một chút có thể quyết định năng lượng của buổi chiều.

Nếu bạn cảm thấy khó thức dậy vào buổi sáng, hãy thử sử dụng ứng dụng ghi lại thông tin về giấc ngủ của bạn thay vì nút báo lại. Bạn có thể kiểm tra độ sâu và độ nông của giấc ngủ. Bạn có thể thức dậy sảng khoái hơn nếu đặt báo thức theo thời gian trong ngày khi giấc ngủ của bạn nông.

Ngủ dậy buổi sáng, nhất định phải làm 5 điều sau, vừa giúp trao đổi chất vừa ngăn ngừa căn bệnh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Không dùng rèm cản sáng

Một số người dùng rèm cản sáng hoặc đeo miếng che mắt để ngủ ngon hơn. Nếu môi trường ngủ của bạn ở trong một không gian bị ảnh hưởng bởi các bảng hiệu neon hoặc đèn đường, bạn có thể sử dụng rèm cửa. Tuy nhiên, nếu đêm tối trời sáng thì không cần đóng rèm.

Rèm che sáng có thể khiến bạn khó thức dậy vào buổi sáng. Tạo một môi trường nơi ánh sáng có thể đi vào một cách tự nhiên. Cơ thể chúng ta có đồng hồ sinh học quen với những kiểu ánh sáng này.

Tiếp xúc với ánh sáng giúp bạn dễ ngủ vào ban đêm và giúp cơ thể chống lại chứng viêm. Ánh sáng mặt trời cũng cần thiết vì nó là nguồn cung cấp vitamin D và làm tăng cảm giác hạnh phúc.

Ngủ dậy buổi sáng, nhất định phải làm 5 điều sau, vừa giúp trao đổi chất vừa ngăn ngừa căn bệnh này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Duỗi người

Có những người sau khi ra khỏi giường vào buổi sáng đều đứng thẳng người. Nếu bạn thức dậy đột ngột, huyết áp đột ngột được cung cấp cho chân do trọng lực và bạn cảm thấy chóng mặt. Nếu bạn thức dậy, tốt hơn là nên vươn vai, từ từ ngồi xuống, duỗi thẳng tay và chân rồi đứng dậy.

Ngủ dậy buổi sáng, nhất định phải làm 5 điều sau, vừa giúp trao đổi chất vừa ngăn ngừa căn bệnh này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Đánh răng

Mảng bám tích tụ trên răng khi bạn ngủ, nếu không được loại bỏ, nó cứng lại và trở thành cao răng. Cao răng chỉ có thể được loại bỏ bằng cách cạo vôi tại nha sĩ. Để ngăn ngừa sự hình thành cao răng, bạn cần đánh răng kỹ trước. Cao răng nếu không được điều trị có thể gây sưng nướu, sâu răng hoặc hơi thở có mùi. Hơn nữa, răng miệng có thể là nguyên nhân gây bệnh ở các cơ quan khác trên cơ thể.

Cẩn thận không đánh răng ngay sau khi uống cà phê buổi sáng. Điều này là do các thành phần axit của cà phê vẫn còn trên bề mặt răng và có thể khiến men răng bị bong ra khi đánh răng. Điều tương tự cũng xảy ra với đồ uống có chứa trái cây họ cam quýt, chẳng hạn như chanh. Đánh răng trước khi uống cà phê và đánh răng sau khi uống cà phê từ 30 đến 60 phút.

Ngủ dậy buổi sáng, nhất định phải làm 5 điều sau, vừa giúp trao đổi chất vừa ngăn ngừa căn bệnh này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

5. Dùng điện thoại

Có những người vào mạng xã hội trên điện thoại thông minh của họ ngay khi họ mở mắt dậy. Điều này thường khiến mức độ căng thẳng và lo lắng tăng lên vào buổi sáng. Nếu lượng thời gian bạn dành để kiểm tra email hoặc mạng xã hội khiến bạn hài lòng, thì bạn có thể làm điều đó, nhưng hầu hết mọi người thường không.

Ngủ dậy buổi sáng, nhất định phải làm 5 điều sau, vừa giúp trao đổi chất vừa ngăn ngừa căn bệnh này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

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