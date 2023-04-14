Ngủ đông trong mùa đông nhưng tại sao gấu không không bị đông máu nhưng con người thì có?

Sức khỏe 14/04/2023 17:29

Những con gấu ngủ đông trải qua nhiều tháng ngủ đông với nhịp tim thấp hơn so với khi chúng hoạt động bình thường, nhưng chúng không chết vì cục máu đông.

Những người ngồi trên ghế máy bay chật hẹp trong suốt chuyến bay dài có nguy cơ hình thành cục máu đông cao. Tuy nhiên, những con gấu ngủ đông lâu hơn thời gian này không bị cục máu đông. Các nhà khoa học đã tìm ra lý do tại sao gấu không phát triển cục máu đông.

Ngủ đông trong mùa đông nhưng tại sao gấu không không bị đông máu nhưng con người thì có? - Ảnh 1
Gấu nâu hoang dã. Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ludwig Maximilians ở Đức đã xuất bản một bài báo trên tạp chí quốc tế 'Science’ (Khoa học) vào ngày 14/4, cho biết: "Những con gấu ngủ đông có hàm lượng thấp một loại protein quan trọng giúp hình thành cục máu đông. Huyết khối là cục máu đông trong mạch máu, và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch như đau thắt ngực.

Những con gấu ngủ đông trải qua nhiều tháng ngủ đông với nhịp tim thấp hơn so với khi chúng hoạt động bình thường, nhưng chúng không chết vì cục máu đông. Không rõ tại sao con gấu dù bất động vẫn không phát triển cục máu đông.

Ngủ đông trong mùa đông nhưng tại sao gấu không không bị đông máu nhưng con người thì có? - Ảnh 2
Gấu nâu hoang dã ngủ đông vào mùa đông. Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã phân tích máu của 13 con gấu nâu hoang dã vào mùa đông và mùa hè. Tiểu cầu trong máu được thu thập trong thời gian ngủ đông ít vón cục hơn so với mùa hè. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng điều này là do HSP47, một loại protein trong tiểu cầu. Ở những con gấu đang ngủ đông, protein HSP47 chỉ bằng khoảng 1/50 lượng được tìm thấy ở những con gấu đang hoạt động.

HSP47 thường được tìm thấy trong các tế bào tạo nên mô liên kết như xương và sụn. HSP47, cũng có mặt trên tiểu cầu, sẽ gắn vào collagen, cho phép các tiểu cầu dính lại với nhau. Điều này hữu ích cho các vết thương, nhưng nguy hiểm nếu khối u ngăn máu lưu thông đến phổi hoặc các cơ quan khác.

Ngủ đông trong mùa đông nhưng tại sao gấu không không bị đông máu nhưng con người thì có? - Ảnh 3
Gấu nâu hoang dã hoạt động vào mùa hè. Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu khẳng định HSP47 có liên quan đến quá trình đông máu ở chuột thí nghiệm. Chuột thiếu HSP47 ít đông máu hơn và mức độ viêm thấp hơn. Bên cạnh đó, những con lợn mới sinh và hầu như không di chuyển đi lại có mức HSP47 thấp hơn những con lợn khác.

Những người không thể di chuyển do chấn thương tủy sống cũng có mức HSP47 thấp. Trong một nghiên cứu trong đó có 12 người khỏe mạnh được nghỉ ngơi tại giường trong một tháng, mức HSP47 giảm sau 27 ngày.

Hiểu cách cơ thể điều chỉnh HSP47 sẽ giúp phát triển các loại thuốc. Phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc ngăn ngừa cục máu đông và cầm máu nhiều. Để đạt được mục tiêu này, các nhà nghiên cứu dự định nghiên cứu điều gì kích thích HSP47 tạo ra ít năng lượng hơn khi không có chuyển động.

Theo Chosun Ilbo

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Từ khóa:   thông tin sức khỏe bệnh máu đông nguy cơ đông máu

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