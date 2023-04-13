Nếu bạn không có vấn đề đặc biệt gì về sức khỏe và hiện đang trong tình trạng tốt, bạn có thể xem xét những lợi ích sức khỏe của việc hiến máu.

Hiến máu nhân đạo không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ cho người hiến máu .

Trước khi hiến máu, bạn sẽ được tư vấn và kiểm tra thể chất đơn giản để xem bạn có phù hợp với việc hiến máu hay không, chẳng hạn như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp và mức độ huyết sắc tố. Tất cả những đơn vị máu thu được sẽ được kiểm tra trong phòng thí nghiệm về các bệnh truyền nhiễm qua đường máu như HIV, virus viêm gan B, giang mai, sốt rét. Vì vậy bạn có thể nhanh chóng xác định được tình trạng sức khỏe của bản thân. Bạn có thể cảm thấy an tâm hơn với một vài xác nhận thông qua hiến máu, giúp bạn có thói quen sinh hoạt cẩn thận hơn.

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Cải thiện lưu lượng máu

Hiến máu có thể giảm độ nhớt của máu, cải thiện lưu lượng máu đồng thời giảm thiểu tổn thương cho thành mạch máu. Cải thiện lưu lượng máu có thể ngăn chặn các động mạch bị tắc nghẽn.

Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ (American Journal of Epidemiology), những người hiến máu giảm 88% nguy cơ đau tim. Ngoài ra cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ và ung thư.

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Cân bằng mức sắt

Cơ thể người trưởng thành khỏe mạnh chứa khoảng 5 gam sắt. Hầu hết được chứa trong các tế bào hồng cầu và một số nằm trong tủy xương. Khi hiến máu, bạn mất khoảng 0,25 g sắt, đây là mức có thể được bổ sung qua bữa ăn sau khi hiến máu.

Vì nồng độ sắt trong máu quá cao có thể gây căng thẳng cho cơ thể nên việc cân bằng nồng độ sắt thông qua hiến máu có thể có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị thiếu máu với lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố thấp không nên hiến máu. Vì những người này vốn đã thiếu sắt trong cơ thể, nên việc hiến máu làm giảm lượng sắt của họ hơn nữa là điều không mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Kéo dài cuộc sống

Hiến máu là một hành động không chỉ giúp ích cho cuộc sống của bệnh nhân mà còn cuộc sống của chính mình. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý Sức khỏe (Health Psychology Journal), hoạt động tình nguyện làm giảm tỷ lệ tử vong. Nghiên cứu đưa ra suy luận rằng khi hiến máu có thể giúp bạn có tâm trạng rằng mình làm tình nguyện vì giúp đỡ một ai đó sẽ có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bản thân, hơn là cứ suy nghĩ lung tung mà không làm gì.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi