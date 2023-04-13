4 lợi ích của việc hiến máu: Giúp người, giúp đời, giúp chính bản thân mình

Sức khỏe 13/04/2023 11:10

Hiến máu mang lại lợi ích sức khỏe cho người cho cũng như người nhận.

Hiến máu nhân đạo không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ cho người hiến máu.

Nếu bạn không có vấn đề đặc biệt gì về sức khỏe và hiện đang trong tình trạng tốt, bạn có thể xem xét những lợi ích sức khỏe của việc hiến máu.

Kiểm tra sức khỏe miễn phí

Trước khi hiến máu, bạn sẽ được tư vấn và kiểm tra thể chất đơn giản để xem bạn có phù hợp với việc hiến máu hay không, chẳng hạn như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp và mức độ huyết sắc tố. Tất cả những đơn vị máu thu được sẽ được kiểm tra trong phòng thí nghiệm về các bệnh truyền nhiễm qua đường máu như HIV, virus viêm gan B, giang mai, sốt rét. Vì vậy bạn có thể nhanh chóng xác định được tình trạng sức khỏe của bản thân. Bạn có thể cảm thấy an tâm hơn với một vài xác nhận thông qua hiến máu, giúp bạn có thói quen sinh hoạt cẩn thận hơn.

4 lợi ích của việc hiến máu: Giúp người, giúp đời, giúp chính bản thân mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện lưu lượng máu

Hiến máu có thể giảm độ nhớt của máu, cải thiện lưu lượng máu đồng thời giảm thiểu tổn thương cho thành mạch máu. Cải thiện lưu lượng máu có thể ngăn chặn các động mạch bị tắc nghẽn.

Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ (American Journal of Epidemiology), những người hiến máu giảm 88% nguy cơ đau tim. Ngoài ra cũng làm giảm nguy cơ đột quỵ và ung thư.

4 lợi ích của việc hiến máu: Giúp người, giúp đời, giúp chính bản thân mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng mức sắt

Cơ thể người trưởng thành khỏe mạnh chứa khoảng 5 gam sắt. Hầu hết được chứa trong các tế bào hồng cầu và một số nằm trong tủy xương. Khi hiến máu, bạn mất khoảng 0,25 g sắt, đây là mức có thể được bổ sung qua bữa ăn sau khi hiến máu.

Vì nồng độ sắt trong máu quá cao có thể gây căng thẳng cho cơ thể nên việc cân bằng nồng độ sắt thông qua hiến máu có thể có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị thiếu máu với lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố thấp không nên hiến máu. Vì những người này vốn đã thiếu sắt trong cơ thể, nên việc hiến máu làm giảm lượng sắt của họ hơn nữa là điều không mong muốn.

4 lợi ích của việc hiến máu: Giúp người, giúp đời, giúp chính bản thân mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kéo dài cuộc sống

Hiến máu là một hành động không chỉ giúp ích cho cuộc sống của bệnh nhân mà còn cuộc sống của chính mình. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý Sức khỏe (Health Psychology Journal), hoạt động tình nguyện làm giảm tỷ lệ tử vong. Nghiên cứu đưa ra suy luận rằng khi hiến máu có thể giúp bạn có tâm trạng rằng mình làm tình nguyện vì giúp đỡ một ai đó sẽ có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bản thân, hơn là cứ suy nghĩ lung tung mà không làm gì.

4 lợi ích của việc hiến máu: Giúp người, giúp đời, giúp chính bản thân mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

Những lợi ích bất ngờ về sức khỏe của người đi hiến máu

Những lợi ích bất ngờ về sức khỏe của người đi hiến máu

Hiến máu không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận máu mà nó còn mang lại lợi ích cho cả người hiến máu. Dưới đây là những lợi ích về sức khỏe có thể bạn chưa biết nhờ hoạt động hiến máu nhân đạo.

Xem thêm
Từ khóa:   hiến máu nhân đạo hiến máu lợi ích hiến máu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 49 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm