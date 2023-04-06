Thiếu máu lại hay đau đầu, cơ thể có thể đang rất cần loại vitamin tăng sinh hồng cầu, tái tạo DNA này

Sức khỏe 06/04/2023 06:17

Vitamin B12 là một trong những loại vitamin mà cơ thể chúng ta cần để thực hiện một số chức năng như tạo hồng cầu và DNA.

Vitamin B12 có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của não và các tế bào thần kinh nên cực kỳ cần thiết cho việc tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh.

Thiếu máu lại hay đau đầu, cơ thể có thể đang rất cần loại vitamin tăng sinh hồng cầu, tái tạo DNA này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vai trò quan trọng trong hệ thần kinh trung ương, vitamin B12 còn hỗ trợ sức khỏe của xương, ngăn ngừa loãng xương và nguy cơ gãy xương. Vitamin B12 cũng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một bệnh về mắt ảnh hưởng đến thị lực trung tâm.

Loại vitamin này cũng giúp cải thiện tâm trạng và các dấu hiệu trầm cảm. Với rất nhiều chức năng, điều quan trọng là duy trì mức độ vitamin B12 trong cơ thể bạn. Do đó,bạn cũng cần biết các dấu hiệu khi cơ thể thiếu loại vitamin này để bạn có thể bổ sung kịp thời.

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin B12:

​Có vấn đề về thăng bằng khi đi bộ

Kiểu đi bộ của bạn có thể tiết lộ liệu bạn có thiếu loại vitamin đóng vai trò then chốt trong hệ thống thần kinh trung ương hay không. Đi lại khó khăn, loạng choạng, không thể giữ thăng bằng khi đi là những dấu hiệu bạn cần bổ sung vitamin B12.

Thiếu máu

Thiếu máu lại hay đau đầu, cơ thể có thể đang rất cần loại vitamin tăng sinh hồng cầu, tái tạo DNA này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vitamin B12 gây thiếu máu. Thiếu máu òn được gọi là thiếu cobalamin, tình trạng này phát triển khi cơ thể không tạo đủ tế bào hồng cầu do thiếu vitamin B12, loại vitamin giúp hình thành hồng cầu. Thiếu máu vitamin B12 được đặc trưng bởi cảm giác khó thở, chán ăn, các vấn đề về thị lực, khó tiêu và đau đầu.

Sưng lưỡi

Thiếu vitamin B12 dẫn đến tình trạng gọi là viêm lưỡi, một thuật ngữ y tế gây viêm và đau lưỡi. Tình trạng này còn được gọi là lưỡi bò, nó xuất hiện cùng với các triệu chứng khác như lở loét và tổn thương trong miệng, đổi màu lưỡi và cảm giác nóng rát không thể giải thích được.

Khó khăn về nhận thức

Một yếu tố thiết yếu có vai trò chính trong hoạt động của não là phải ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của một cá nhân khi nó không có đủ trong cơ thể. Trong trường hợp này, bạn dễ bị mất trí nhớ, gặp khó khăn trong suy nghĩ và lý luận.

​Tê ở tay và chân

Thiếu máu lại hay đau đầu, cơ thể có thể đang rất cần loại vitamin tăng sinh hồng cầu, tái tạo DNA này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tê nhức chân tay luôn là một trong những dấu hiệu cơ bản của tình trạng thiếu vitamin B12. Nhiều người cũng trải qua cảm giác ngứa ran. Các triệu chứng khó giải thích ở tay, chân hoặc bàn chân ảnh hưởng đến công việc hàng ngày có thể liên quan đến tình trạng thiếu vitamin B12. Nếu dấu hiệu này kéo dài, bạn nên sớm đến gặp bác sĩ.

Các dấu hiệu khác cần chú ý

Ngoài các dấu hiệu cảnh báo đã đề cập, có một số dấu hiệu thiếu vitamin B12 khác mà bạn nên cẩn thận. Do thiếu vitamin B12, bạn có thể bị nhịp tim nhanh, da nhợt nhạt, mệt mỏi, cực kỳ yếu sức, loét miệng, dễ cáu kỉnh, tâm trạng thấp và giảm cảm giác thèm ăn.

Bạn có thể bổ sung vitamin B12 như thế nào?​

Bạn có thể nhận được vitamin B12 từ thịt gia cầm, trứng, sữa và cá. Nó chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm dựa trên động vật.

Thiếu máu lại hay đau đầu, cơ thể có thể đang rất cần loại vitamin tăng sinh hồng cầu, tái tạo DNA này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người lớn tuổi, người bị rối loạn tiêu hóa, ăn chay trường, mắc các bệnh về đường huyết có nguy cơ thiếu vitamin B12 cao hơn.

Theo Times of India

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