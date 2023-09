Hiến máu có thể nâng cao sức khỏe tổng thể

Theo Tiến sĩ. Eldad Hod, nếu bạn để ý, những người hiến máu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc, sống lâu hơn, ít mắc bệnh tim và có nguy cơ đột quỵ ít hơn những người khác.

Hơn nữa, sau khi hiến máu, máu và sản phẩm từ máu mà bạn đã hiến tặng sẽ được kiểm tra các bệnh truyền nhiễm. Bạn có thể yêu cầu nhận thông báo nếu phát hiện ra bất cứ điều bất thường nào trong quá trình kiểm tra. Do đó, hiến máu thường xuyên chính là một hình thức kiểm tra sức khỏe miễn phí, giúp bạn giữ gìn sức khỏe tốt hơn.

Giảm chứng rối loạn do hấp thu quá nhiều sắt

Lợi ích sức khỏe của việc hiến máu bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh hemochromatosis (chứng rối loạn do hấp thu quá nhiều sắt). Đây là tình trạng sức khỏe phát sinh do cơ thể hấp thụ sắt nhiều quá mức. Bệnh cũng có thể do yếu tố di truyền hoặc do uống quá nhiều rượu, bia, chứng thiếu máu hoặc các chứng rối loạn khác gây ra.

Hiến máu thường xuyên có thể giúp giảm tình trạng tích tụ sắt trong cơ thể. Tuy nhiên, người hiến tặng cần đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng đủ các tiêu chuẩn hiến máu.

Biết được nhóm máu của mình

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy 66% người Mỹ biết nhóm máu của họ nhờ hoạt động hiến máu. Thông tin này rất hữu ích trong trường hợp khẩn cấp khi bạn cần truyền máu. Và nhóm máu của bạn thậm chí có thể 'nhắc' cho bạn những rủi ro sức khỏe dễ mắc phải (như đau tim và một số loại ung thư).

Niềm vui khi cứu sống được người khác

Một cảm giác vô cùng tuyệt vời khi bạn có thể giúp bác sĩ cứu sống được người khác. Lượng máu mà bạn hiến sẽ được chia thành nhiều phần theo nhu cầu của từng bệnh nhân. Mỗi phần được sử dụng cho các bệnh nhân khác nhau với những mục đích khác nhau. Nhiều em bé sơ sinh chỉ cần một lượng máu rất nhỏ từ người hiến máu cũng có thể được cứu sống. Với mỗi lần hiến máu, bạn có thể cứu sống 3 hoặc 4 bệnh nhân.

Theo Huffpost