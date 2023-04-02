Cholesterol cao: Tác nhân hủy hoại cơ thể ai cũng sợ, chặn đứng chất béo bám cứng thành động mạch với những lưu ý này

Tuy nhiên, chỉ khi nó vượt qua giới hạn và nâng lên cấp độ cao hơn, nó mới gây hại cho cơ thể. Đây là lý do tại sao cholesterol cao được xem như một tác nhân đe dọa tính mạng.

Trước khi đi sâu vào chủ đề sức khỏe này, điều cần thiết là bạn phải biết rằng cholesterol không có hại cho cơ thể. Cholesterol là một phần quan trọng của một số chức năng tế bào.

Xét nghiệm máu sẽ xác định mức HDL, LDL, chất béo trung tính và cholesterol tổng thể trong cơ thể. Được gọi là xét nghiệm hồ sơ lipid, xét nghiệm máu là một trong những phương pháp đáng tin cậy nhất để xác định mức cholesterol cao hơn trong cơ thể.

Cách phổ biến và chắc chắn nhất để biết mức cholesterol trong cơ thể là thông qua xét nghiệm máu.

​Quy tắc diễn ra như sau: LDL cao thì tệ hơn, HDL cao thì tốt hơn

Nếu mức độ lipoprotein mật độ cao hoặc cholesterol tốt nhiều hơn thì tác dụng phụ của cholesterol ít có khả năng ảnh hưởng đến cá nhân và nếu mức độ lipoprotein mật độ thấp hoặc cholesterol xấu cao hơn thì cơ thể có nguy cơ mắc các bệnh đe dọa tính mạng cao hơn như bệnh tim mạch và đột quỵ.

Nhìn chung, LDL và HDL được coi là các chỉ số chính của cholesterol. Nếu mức LDL dưới 100 mg/dL thì được coi là bình thường. Mức LDL hơn 190 mg/dL khiến cơ thể có nguy cơ mắc bệnh tim nghiêm trọng.

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Mức cholesterol toàn phần lý tưởng là 200 mg/dL. Cholesterol tốt là khi ở mức dưới 200 mg/dL, sẽ trở nên tồi tệ khi nó vượt qua giới hạn đó. Khi đo mức cholesterol bình thường có thể là cholesterol thấp, hoặc cholesterol ở mức giới hạn có thể hạ xuống dễ dàng bằng những thay đổi lối sống đơn giản.

Tiến sĩ Maharshi Desai, Trưởng khoa Y tổng quát, Bệnh viện Apollo ở Ahmedabad cho biết: "Trong sự cô lập, phân tích mức độ lipid không có giá trị, mức cholesterol sẽ phải tương quan nó với tình trạng sức khỏe có sẵn của bệnh nhân".

Một xét nghiệm xuất hiện đối với một người không mắc bệnh lý nào có thể là bình thường đối với người đó nhưng đối với người mắc bệnh lý như tiểu đường hoặc đột quỵ, những con số đó có thể cao và cần dùng thuốc để điều trị sớm.

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Các bác sĩ đánh giá các báo cáo về cholesterol trong máu có tính đến một số yếu tố rủi ro. Các yếu tố như tiền sử gia đình, tuổi tác, cân nặng, chủng tộc, giới tính, chế độ ăn uống, huyết áp và liệu bạn có đang dùng thuốc điều trị hay không, mức độ hoạt động thể chất, tình trạng hút thuốc, tiền sử bệnh tiểu đường và lượng đường trong máu cao thường được xem xét khi đưa ra kết luận. Mối tương quan chặt chẽ của những điều này với các bệnh liên quan đến tim, vốn là kết luận lớn nhất về cholesterol cao khiến nhiều người lo lắng.

Tiến sĩ Ashutosh Shukla Giám đốc cấp cao Y học & Cố vấn y tế Bệnh viện Max, Gurugram cho biết: “Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét mọi thứ theo quan điểm vì cholesterol của một người được quyết định từ 60 đến 70% về mặt di truyền và 30 đến 40% về mặt môi trường bởi những gì chúng ta ăn và lối sống mà chúng ta hướng tới''.

​HDL cao có phải lúc nào cũng tốt không?

HDL giúp vận chuyển cholesterol từ máu và thành mạch máu đến gan và thải ra khỏi cơ thể, đồng thời làm giảm nguy cơ tắc động mạch và xơ vữa động mạch.

Mặc dù tất cả chúng ta đều coi HDL là cholesterol tốt, nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức cholesterol cực cao có thể gây hại cho một số người.

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HDL cao có liên quan đến các bệnh về tuyến giáp và các bệnh viêm nhiễm. Mức HDL mà các chuyên gia sức khỏe mong muốn là 60 mg/dL. Mức HDL thấp hơn 40 mg/dL được coi là rủi ro cho cơ thể chúng ta. Do đó, loại cholesterol tốt này chỉ tốt cho đến một giới hạn nhất định.

Theo một nghiên cứu năm 2018, những người tham gia có mức cholesterol HDL lớn hơn 60 mg/dl có nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch hoặc đau tim cao hơn gần 50% so với những người có mức cholesterol HDL 41-60 mg/dl.

Mức độ HDL được xác định bởi các yếu tố di truyền. Uống rượu cũng được biết là làm tăng mức HDL giống như một số loại thuốc được dùng để giảm LDL thực sự có thể làm tăng HDL trong cơ thể.

Triglyceride - chất béo trung tính có ảnh hường gì tới cơ thể không?

Các cuộc thảo luận xung quanh cholesterol trong máu quá bận rộn với HDL và LDL đến nỗi rất ít người thực sự quan tâm xem chất béo trung tính đại diện cho điều gì.

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Loại thứ ba có trong xét nghiệm hồ sơ lipid là chất béo trung tính, là loại chất béo trong máu của bạn. Số lượng chất béo trung tính càng cao thì nguy cơ đột quỵ và đau tim càng cao. Ngoài ra, mức độ cao của chất béo trung tính cũng có thể là một dấu hiệu của viêm tụy.

Làm thế nào để kiểm soát cholesterol cao?

Tiến sĩ Shukla nói rằng hiện nay có rất nhiều người gặp phải tình trạng chất béo trung tính có xu hướng tăng lên và lượng cholesterol tốt giảm xuống, đồng thời giải thích rằng chỉ có 2 cách để đẩy lượng cholesterol tốt lên: một là tập thể dục thường xuyên hàng ngày hay tập thể dục thường xuyên. Hai là đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng loại dầu ăn có nhiều axit béo không bão hòa đơn giống như loại dầu ăn tốt cho sức khỏe hơn như là dầu ô liu, dầu mù tạt.

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Về dầu ăn, bạn nên thay dầu ăn hàng tháng và mỗi lần bạn nên dùng kết hợp từ 2 đến 3 loại dầu ăn. Dầu ăn ép lạnh luôn tốt hơn khi chúng được chế biến mới. Bạn cũng nên tiêu thụ ít dầu ăn bão hòa như bơ ghee vì những loại này có nhiều axit béo không bão hòa đa có hại cho cơ thể.

Theo Times of India