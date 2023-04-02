Những triệu chứng này có thế là giai đoạn đầu ung thư buồng trứng, 1 biểu hiện cũng cần khám ngay

Sức khỏe 02/04/2023 06:10

Ung thư buồng trứng là sự phát triển của các tế bào hình thành trong buồng trứng. Chúng nhân lên nhanh chóng và có thể xâm lấn và phá hủy các mô cơ thể khỏe mạnh.

Buồng trứng là những tuyến nhỏ hình bầu dục nằm ở hai bên tử cung. Chúng sản xuất và lưu trữ trứng đồng thời tạo ra các hormone kiểm soát chu kỳ kinh nguyệt cũng như quá trình mang thai của người phụ nữ.

Những triệu chứng này có thế là giai đoạn đầu ung thư buồng trứng, 1 biểu hiện cũng cần khám ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), ung thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến thứ ba ở phụ nữ Ấn Độ, chiếm 6-10% tổng số ca ung thư ở phụ nữ nước này. 

Tiến sĩ Ritu Sethi (Bác sĩ Phụ khoa & Sản khoa), Giám đốc, Phòng khám Chuyên khoa Aura Gurgaon & Cố vấn Cấp cao Phụ khoa, Bệnh viện Cloud Nine, Gurgaon chia sẻ: “Ung thư phụ khoa phổ biến nhất là vú, sau đó là ung thư cổ tử cung.''

Tiến sĩ Niti Kautish, Giám đốc và Trưởng khoa Sản phụ khoa, bệnh viện Fortis Escorts, Faridabad, giải thích: Ung thư buồng trứng giai đoạn đầu thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, do đó khiến người bệnh chủ quan và bỏ qua các chẩn đoán cũng như không kiểm tả sức khỏe khi cần thiết.

Tuy nhiên, có một số triệu chứng khó thấy hoặc dấu hiệu cảnh báo sớm mà chị em phụ nữ không bao giờ nên bỏ qua. Chúng bao gồm:

Đau vùng chậu

Những triệu chứng này có thế là giai đoạn đầu ung thư buồng trứng, 1 biểu hiện cũng cần khám ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau vùng chậu dai dẳng hoặc tái phát có thể là triệu chứng của ung thư buồng trứng.

Cảm thấy no nhanh

Cảm thấy no nhanh sau khi ăn, ngay cả khi bạn không ăn nhiều, có thể là triệu chứng của ung thư buồng trứng.

Mệt mỏi

Những triệu chứng này có thế là giai đoạn đầu ung thư buồng trứng, 1 biểu hiện cũng cần khám ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt, ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể là triệu chứng của bệnh ung thư buồng trứng.

Tiến sĩ Kautish chia sẻ rằng các triệu chứng khác có thể xuất hiện do ung thư lan rộng hoặc ảnh hưởng đến các hệ thống cơ thể khác. Chúng bao gồm:

Đau lưng

Những triệu chứng này có thế là giai đoạn đầu ung thư buồng trứng, 1 biểu hiện cũng cần khám ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng đau lưng có thể xảy ra nếu ung thư lan đến cột sống.

Đầy bụng, khó ăn, nhanh no, buồn nôn, nôn hoặc táo bón

Những triệu chứng này có thể do tắc nghẽn đường tiêu hóa gây ung thư.

Giảm đi tiểu, đầy bàng quang hoặc rò rỉ nước tiểu

Các triệu chứng tiết niệu có thể phát triển do tắc nghẽn đường tiết niệu gây ung thư.

Khó thở

Những triệu chứng này có thế là giai đoạn đầu ung thư buồng trứng, 1 biểu hiện cũng cần khám ngay - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng khó thở có thể là do chất lỏng trong bụng đẩy lên cơ hoành (cơ chịu trách nhiệm cho việc thở), chất lỏng trong niêm mạc phổi hoặc cục máu đông trong mạch máu của phổi.

Những triệu chứng này có thế là giai đoạn đầu ung thư buồng trứng, 1 biểu hiện cũng cần khám ngay - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng cần lưu ý là có một hoặc nhiều triệu chứng này không nhất thiết có nghĩa là bạn bị ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này kéo dài hơn một vài tuần, bạn nên đi khám bác sĩ để đánh giá khách quan xem có bị bệnh hay không. Phát hiện và điều trị sớm ung thư buồng trứng có thể cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công và hiệu quả sức khỏe.

Theo Times of India

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