Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch đã phân tích 20 mẫu máu (tổng cộng 60 vết máu) bị nhiễm virus HIV và viêm gan B và C bằng phương pháp xét nghiệm Vết máu khô (DBS) và phát hiện virus trong tất cả các vết máu. Kết quả sẽ được trình bày tại Hội nghị thường niên Vi sinh lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng Châu Âu (ECCMID) tổ chức tại Copenhagen từ ngày 15/4 đến ngày 18/4 (giờ địa phương) vào năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Xét nghiệm virus bằng cách sử dụng vết máu khô thu được bằng cách chích một giọt máu nhúng vào giấy lọc và làm khô đầu ngón tay, dễ dàng hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn so với xét nghiệm lấy máu từ tĩnh mạch bằng kim hoặc nước tiểu. Ước tính mỗi năm trên thế giới có hơn 1 triệu người chết vì viêm gan B và C, khoảng 1,5 triệu người nhiễm HIV và khoảng 650.000 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến HIV. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa phương pháp xét nghiệm vết máu khô (DBS) trở thành một trong những chiến lược y tế toàn cầu nhằm loại bỏ ba loại virus này vào năm 2030, nhưng phương pháp xét nghiệm mới là cần thiết để giảm các ca bệnh.