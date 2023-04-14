Một giọt máu lấy từ đầu ngón tay có thể phát hiện 100% ba loại virus, bao gồm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), virus viêm gan B và viêm gan C.
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Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch đã phân tích 20 mẫu máu (tổng cộng 60 vết máu) bị nhiễm virus HIV và viêm gan B và C bằng phương pháp xét nghiệm Vết máu khô (DBS) và phát hiện virus trong tất cả các vết máu. Kết quả sẽ được trình bày tại Hội nghị thường niên Vi sinh lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng Châu Âu (ECCMID) tổ chức tại Copenhagen từ ngày 15/4 đến ngày 18/4 (giờ địa phương) vào năm nay.
Xét nghiệm virus bằng cách sử dụng vết máu khô thu được bằng cách chích một giọt máu nhúng vào giấy lọc và làm khô đầu ngón tay, dễ dàng hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn so với xét nghiệm lấy máu từ tĩnh mạch bằng kim hoặc nước tiểu. Ước tính mỗi năm trên thế giới có hơn 1 triệu người chết vì viêm gan B và C, khoảng 1,5 triệu người nhiễm HIV và khoảng 650.000 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến HIV. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa phương pháp xét nghiệm vết máu khô (DBS) trở thành một trong những chiến lược y tế toàn cầu nhằm loại bỏ ba loại virus này vào năm 2030, nhưng phương pháp xét nghiệm mới là cần thiết để giảm các ca bệnh.
Việc sử dụng xét nghiệm vết máu khô có thể gia tăng ở những quốc gia mà phương pháp lấy mẫu máu từ tĩnh mạch không phù hợp hoặc khó vận chuyển và bảo quản mẫu trong tủ lạnh như nhà tù, trung tâm cai nghiện ma túy và nơi tạm trú cho người vô gia cư. Xét nghiệm này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra doping, các loại thuốc tăng cường hiệu suất trong thể thao cho các vận động viên.
Theo nhóm nghiên cứu, sử dụng Hệ thống Hologic Panther, một thiết bị xét nghiệm được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm y tế công cộng, có thể phân tích vật liệu di truyền của ba loại virus bằng cách kiểm tra các đốm máu bằng công nghệ khuếch đại qua trung gian phiên mã. Nhóm nghiên cứu đã thiết kế để phân tích các mẫu huyết tương hoặc huyết thanh lỏng thay vì các mẫu máu khô. Được biết đã xác nhận rằng có thể phát hiện đủ virus ngay cả khi huyết tương được pha loãng.
Giáo sư Steven Nielsen-Möller (Bệnh viện Vi trùng học lâm sàng) của nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi có thể kiểm tra khả năng nhiễm cả ba loại virus chính bằng cách phân tích máu đầu ngón tay bằng thiết bị bệnh viện hiện có. Các mẫu máu phải được phân tích trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản ở nhiệt độ phòng, nhưng vết máu khô có thể được phân tích tới 9 tháng mà không cần để trong tủ lạnh”.
Theo Kormedi