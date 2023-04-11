5 sai lầm "hại thân" khi sử dụng quạt vào mùa hè: dễ bị cảm cúm, trúng gió và thậm chí là vỡ mạch máu

Sức khỏe 11/04/2023 05:20

Khi sử dụng quạt, hãy lưu ý hạn chế mắc phải những lỗi này vì nó có thể gây ra những "sai lầm" nghiêm trọng cho cơ thể.

Vừa uống nước đá vừa ngồi quạt

Thói quen vừa uống nước đá vừa ngồi trước quạ là một trong những thói quen rất dễ thấy ở nhiều người, đặc biệt là trong những ngày thời tiết vô cùng nóng bức. Tuy nhiên, đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe mà bạn nên thay đổi ngay vì nó có thể làm cơ thể bị hạ nhiệt nhanh chóng, gây hại cho sức khỏe.

Không những vậy, việc uống nước lạnh còn khiến cho dạ dày và ruột bị co thắt, từ đó làm tăng nguy cơ bị đau bụng. Lúc này, gió quạt sẽ làm nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Kết hợp hai điều này lại với nhau sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng viêm họng, sốt, viêm phổi và viêm đường hô hấp. Vì vậy, khi ngồi trước quạt thì tốt nhất bạn chỉ nên uống nước lọc ở nhiệt độ thường.

5 sai lầm 'hại thân' khi sử dụng quạt vào mùa hè: dễ bị cảm cúm, trúng gió và thậm chí là vỡ mạch máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để quạt thổi trực tiếp vào người, phía trên đầu

Khi luồng gió thổi trực tiếp vào người (với tốc độ quá lớn và khoảng cách gần) thì mồ hôi bốc hơi nhanh, nhiệt độ ngoài da giảm xuống rõ rệt. Còn phần không có gió, mồ hôi bốc hơi chậm, nhiệt độ ngoài da tương đối cao, mạch máu da giãn rộng. Lúc này sự tuần hoàn máu của cả cơ thể bị mất cân bằng nên dễ bị cảm cúm.

Ngoài ra khi để quạt thổi trực tiếp phải đầu, mặt cũng dễ khiến bạn bị đau đầu, chóng mặt, gây mệt mỏi căng thẳng... Bởi vậy, khi sử dụng quạt, bạn nên ngồi xa và cho quạt quay đều các hướng để tránh bị cảm lạnh.

Đưa mặt sát vào quạt

Vào những ngày hè nắng nóng, không ít người thường ngồi thật gần vào quạt hoặc máy lạnh. Thói quen này giúp bạn cảm thấy mát mẻ nhưng sẽ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, dễ gây sổ mũi, đau đầu, viêm họng…

Bên cạnh đó, ngồi quá gần quạt còn khiến cơ thể mất nước nhanh dẫn đến mất cân xứng nhiệt, làm bạn đau đầu, choáng váng, thậm chí trúng gió. Tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách với quạt, không để luồng gió quạt hướng trực tiếp vào người.

5 sai lầm 'hại thân' khi sử dụng quạt vào mùa hè: dễ bị cảm cúm, trúng gió và thậm chí là vỡ mạch máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng quạt sau khi vừa tắm xong

Vốn sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể đã bị giảm xuống. Vì vậy mà thời gian này, bạn nên tránh ngồi ngay trước quạt vì nó có thể gây ra cảm lạnh và làm chậm quá trình lưu thông máu lên não. Bên cạnh đó, ngồi quạt sau khi tắm có thể ảnh hưởng tới nhịp tim và huyết áp. Đối với những người có thể trạng và sức khỏe yếu, việc nằm quạt mạnh sau khi tắm có thể gây tăng nguy cơ đột quỵ cao.

5 sai lầm 'hại thân' khi sử dụng quạt vào mùa hè: dễ bị cảm cúm, trúng gió và thậm chí là vỡ mạch máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng quạt khi cơ thể đang ra nhiều mồ hồi

Bạn có thói quen đi từ bên ngoài nắng nóng bước vào nhà, hoặc sau khi chơi thể thao mồ hôi ra như tắm liền bật ngay quạt tốc thẳng vào người để giải nhiệt, đây lại chính là sai lầm rất lớn.

Khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Gió từ quạt sẽ làm quá trình bài tiết mồ hôi bị ngưng trệ, mạch máu co đột ngột vô cùng nguy hiểm.

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