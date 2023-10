5 thói quen lành mạnh buổi sáng của người sống lâu, sống khỏe

Ảnh minh họa: Internet

2.Uống nước ấm

Trong 7-8 tiếng ngủ, việc cung cấp độ ẩm cho cơ thể bị dừng lại. Mặc dù vậy, độ ẩm liên tục được đào thải qua mồ hôi và bài tiết. Nếu bạn uống nước ấm, bạn sẽ tống chất cặn bã tích tụ trong cơ thể lúc ngủ ra ngoài và quá trình trao đổi chất sẽ được kích hoạt.

Trao đổi chất là quá trình cơ thể biến đổi chất cũ thành chất mới. Uống nước ấm có thể giúp máu hơi đông đặc trong lúc ngủ do thiếu độ ẩm dần dần loãng ra. Bệnh mạch máu (tai biến mạch máu não) thường nặng lên vào sáng sớm cũng là vì lý do đó. Điều này là do máu có thể trở nên đông đặc do một đêm dài cơ thể không được cung cấp đủ nước và làm tắc nghẽn các động mạch.

3.Ăn sáng

Bữa sáng cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động buổi sáng. Nếu bạn là sinh viên hay nhân viên văn phòng đang học tập, bạn cũng nên ăn thực phẩm giàu carbohydrate. Nếu bạn tránh carbohydrate quá mức để kiểm soát cân nặng, hiệu quả công việc cũng như hoạt động của não sẽ giảm.

Để cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động buổi sáng, hãy ăn một bữa sáng bao gồm đồng đều ba chất dinh dưỡng thiết yếu là carbohydrate, protein và chất béo. Ví dụ như salad rau-trái cây (chất xơ, vitamin), trứng (đạm, béo), sữa chua (canxi, đạm), các loại hạt (axit béo không no tốt cho mạch máu), bánh mì nguyên cám (tinh bột, axit béo không no).

4.Một cốc hoặc nửa cốc cà phê đen

Tác dụng của cà phê vẫn còn gây tranh cãi, nhưng nếu bạn không bị viêm dạ dày hoặc loét dạ dày, uống một cốc hoặc nửa cốc cà phê đen có thể giúp tập trung tinh thần và tiêu hóa thức ăn.

Nếu bạn đã ăn no bụng ở một mức độ nào đó bằng bữa sáng thì chất caffeine trong cà phê không gây hại cho niêm mạc dạ dày. Axit chlorogenic trong cà phê và gastrin tiết ra trong cơ thể sẽ kích thích ruột và khiến bạn phải đi vệ sinh. Nhu động ruột dễ chịu cũng rất quan trọng để có một tuổi thọ khỏe mạnh.

5.Vận động, tập thể dục

Làm bất cứ điều gì để có thể vận động cơ thể. Làm việc nhà, đi bộ để cải thiện sức mạnh của đôi chân. Nhiều ông bà của chúng ta tận hưởng tuổi thọ khỏe mạnh mặc dù họ không tập thể dục tại phòng tập thể dục trong suốt phần đời còn lại là vì tất cả họ đều siêng năng vận động cơ thể.

Trên thực tế, lối sống trên là lịch trình của những người đã về hưu. Dân văn phòng bận rộn thường bỏ bữa sáng. Tuy nhiên, nếu dậy sớm một chút, bạn có thể tận dụng khoảng thời gian buổi sáng như trời cho. Hãy căng cơ và ăn uống đủ chất. Nếu bạn sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bạn có thể tập thể dục bằng cách đi bộ hoặc leo cầu thang.

Theo Kormedi