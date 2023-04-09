Khám phá công dụng của những chiếc lược: ngoài việc chải tóc, không ngờ ra chúng lại có công dụng này cho sức khỏe!

Một việc mà chúng ta ai cũng phải làm hàng ngày đó là chải tóc cũng có thể đem lại lợi ích rất nhiều trong việc điều trị sức khỏe như giúp kích thích các huyệt đạo trên da đầu, tăng lượng lưu thông máu huyết và giảm tình trạng máu đông. Không những vậy việc chải đầu mỗi ngày cũng hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Bởi quá trình chải tóc có thể thúc đẩy lưu thông máu trong não và ngăn ngừa xơ cứng động mạch não, khiến não hoạt động linh hoạt. Đặc biệt đối với người già, giúp ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ, cải thiện trí lực.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu hiện đại về châm cứu đã tìm thấy sự liên quan giữa liệu pháp chải đầu với bệnh nhân bị đột quỵ. Chải đầu kích thích các điểm đầu trên vùng não tương ứng với các chức năng thần kinh, như dây thần kinh vận động, cảm giác, nói, cân bằng và thị lực. Kích thích da đầu đã được chứng minh trong một số trường hợp đã giúp người bị liệt nửa người khôi phục hoạt động bình thường. Có thể nói, chải đầu là một cách bổ sung hữu ích vào việc chữa trị cho người đột quỵ.

Nếu bạn thường gặp tình trạng ngứa ngáy ở bàn chân trong thời gian dài hoặc thậm chí là bị sưng, thì đó là dấu hiệu cho thấy máu huyết trong cơ thể đang lưu thông kém. Vì vậy, bạn cần phải thực hiện massage lòng bàn chân để kích thích huyệt đạo, giúp giảm tình trạng ứ đọng và giãn tĩnh mạch, và chải lược tại chân chính là một cách làm hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên di chuyển cứ 30 phút một lần, điều đó sẽ giúp giảm áp lực lên chân, cải thiện tình trạng đau lưng và làm cho cơ thể được thư giãn.

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Chải các ngón tay và lòng bàn tay

Có câu: "Ngón tay nối liền với trái tim", dùng lược chải các đầu ngón tay, đặc biệt tốt cho tim mạch. Vì ngón tay của con người nằm ở vị trí tận cùng của mạch máu nên máu lưu thông kém. Nếu thường xuyên dùng lược để chải ngón tay có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu ở bàn tay. Đồng thời còn giúp phụ nữ giảm đau bụng kinh.

Tương tự, lòng bàn tay cũng có đầy đủ các huyệt đạo, các huyệt khác nhau tương ứng với các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Thường xuyên dùng lược chải có thể đạt được hiệu quả phòng và chữa bệnh.

Chải cột sống cổ và vai

Không ít người thường hay có cảm giác bị đau mỏi vai và cột sống, nhất là đối với những người làm việc văn phòng vì thời gian ngồi quá nhiều. Trong những trường hợp như vậy, bạn hãy sử dụng ngay chiếc lược quen thuộc để chải vào hai vị trí này giúp đả thông kinh lạc, từ đó giúp xóa tan sự mệt mỏi và thư giãn các cơ. Ngoài ra, do ở phần phía sau cổ có huyệt Đại chùy nằm ở vị trí chỗ lóm bên dưới xương lồi cao nhất, việc thường xuyên tác động lên vùng huyệt này sẽ giúp cơ thể nâng cao hệ miễn dịch đồng thời giúp bồi bổ sức khỏe.

Chải ngực

Có thể bạn sẽ không tin nhưng chải lược tại vị trí ngực giúp ích rất nhiều cho sức khỏe, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Khi chải, nó sẽ giúp cho bạn khai thông các kinh mạch xung quanh và giúp ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như viêm tuyến vú, các nốt sần ở vú.

Bên cạnh đó, các mẹ bỉm nếu gặp tình trạng tắc sữa sau sinh thì đây là một biện pháp tốt để chữa trị, chúng còn giúp làm giảm nguy cơ suy tuyến vú ở mẹ.

Chải lưng

Ngồi lâu dễ dẫn đến căng cứng cơ lưng, khí huyết kém lưu thông. Thường xuyên dùng lược "chải" hoặc dùng tay cầm để gõ, xoa lưng có thể kích thích các huyệt đạo ở lưng, cải thiện tuần hoàn máu và ngăn ngừa đau thắt lưng.

Dùng lược "chải" vùng lưng cho đến khi có cảm giác hơi đau và thắt lưng hơi nóng, thường từ 3 đến 5 phút mỗi lần.