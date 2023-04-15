Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ giấc, tác hại đáng báo động nếu bạn cứ lơ là về giấc ngủ

Sức khỏe 15/04/2023 06:36

Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng thời gian ngủ đủ giấc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.

Theo báo Medical Express, ngày 21/3 (giờ địa phương), một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Tergel Namsrei thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa, Sức khỏe & Hạnh phúc thuộc Đại học Quốc gia Australia dẫn đầu đã phân tích mối tương quan giữa thời gian ngủ và sức khỏe não bộ của người trung niên trên tạp chí khoa học Scientific Reports số mới nhất.

Nghiên cứu sử dụng thông tin về thói quen ngủ của khoảng 500.000 người (40-69 tuổi) và bản ghi chép hồ sơ quét não bộ của 29.545 người (tuổi trung bình 54 tuổi) do ngân hàng sinh học Anh (UK Biobank) cung cấp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ giấc, tác hại đáng báo động nếu bạn cứ lơ là về giấc ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nghiên cứu phân tích điều này, nhóm đã phát hiện ra rằng trong não bộ của những người ngủ ít hơn 6 tiếng hoặc nhiều hơn 9 tiếng mỗi ngày khối lượng não nhỏ hơn và khả năng nhận thức như trí nhớ và thời gian phản ứng thấp hơn so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng vì đây là thời lượng ngủ phù hợp.

Trí thông minh linh hoạt cũng tương đối thiếu. Trí tuệ linh hoạt là một trí thông minh phản xạ bẩm sinh, độc lập với kinh nghiệm hoặc học tập và đề cập đến khả năng giải quyết các vấn đề chung.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng khẳng định ảnh hưởng tiêu cực của giấc ngủ trưa đối với sức khỏe não bộ. Giấc ngủ ngắn làm giảm thể tích chất xám của não và vùng hải mã trong não (hippocampus) bên trái, nơi đóng vai trò là trung tâm trí nhớ. Điều này cũng được phát hiện là có liên quan đến việc giảm thời gian phản ứng và trí thông minh linh hoạt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không ngủ đủ giấc, tác hại đáng báo động nếu bạn cứ lơ là về giấc ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, các nghiên cứu về ảnh hưởng của thời gian ngủ đối với sức khỏe đã được báo cáo theo nhiều cách khác nhau. Mới đây, một nhóm nghiên cứu Thụy Điển đã công bố một nghiên cứu cho thấy những người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh động mạch ngoại biên cao gấp đôi. Ngoài ra, khi xem xét nguy cơ mắc bệnh tim mạch, những người ngủ ít hơn 7 tiếng cao hơn 14% và những người ngủ trên 10 tiếng cao hơn 10%. Con số này cũng tăng lên với những giấc ngủ ngắn hàng ngày.

Trước đó, nhóm nghiên cứu cộng tác của Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess, Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) đã đưa ra 5 thói quen ngủ tốt: ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, không thức giấc giữa đêm, không khó đi vào giấc ngủ ít nhất 2 lần/tuần, ngủ đủ ít nhất 5 ngày/tuần sẽ có cảm  được nghỉ ngơi đầy đủ, không uống thuốc ngủ. 

Theo Chosun Ilbo

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Từ khóa:   giấc ngủ trí nhớ sức khỏe

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