Thường xuyên bỏ bữa sáng chẳng khác gì bán sức khỏe, 3 căn bệnh nguy hiểm nhanh chóng đến hỏi thăm

Sức khỏe 17/04/2023 06:10

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên bỏ bữa sáng? Cùng điểm qua 3 thay đổi xảy ra với cơ thể khi chúng ta thường xuyên bỏ bữa sáng.

1. Tăng béo bụng

Nếu bạn giảm lượng calo nạp vào, bạn cũng sẽ giảm cân. Đây là nguyên tắc cơ bản của lượng calo nạp vào và tiêu hao. Tuy nhiên, nếu bạn giảm lượng calo bằng cách bỏ bữa sáng, có khả năng xảy ra các vấn đề phụ. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Bang Ohio, Hoa Kỳ, nếu bạn không ăn sáng, bạn sẽ giảm cân trong một thời gian.

Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, bạn sẽ trở lại cân nặng ban đầu. Vấn đề là trọng lượng trở lại tập trung ở vùng bụng. Vì vậy sẽ gây béo bụng, nặng hơn là có hại cho sức khỏe dù vẫn giữ nguyên cân nặng như trước.

Thường xuyên bỏ bữa sáng chẳng khác gì bán sức khỏe, 3 căn bệnh nguy hiểm nhanh chóng đến hỏi thăm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tăng nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng

Nếu bỏ bữa, có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến mất cân bằng sức khỏe tinh thần hoặc các vấn đề về sức khỏe thể chất. Nếu bạn muốn thực hiện một chế độ ăn kiêng gián đoạn là thường xuyên bỏ bữa sáng, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn nên kiểm tra các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ của mình để đảm bảo rằng bạn đang nạp vào đủ protein, vitamin, khoáng chất và axit béo thiết yếu.

Thường xuyên bỏ bữa sáng chẳng khác gì bán sức khỏe, 3 căn bệnh nguy hiểm nhanh chóng đến hỏi thăm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường

Theo một nhóm nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard, việc bỏ bữa sáng liên tục làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh. Đối với phụ nữ, việc thường xuyên bỏ bữa sáng sẽ làm tăng 20% ​​nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Nhóm nghiên cứu lập luận rằng chế độ ăn uống điều độ là cần thiết để duy trì mức huyết áp, mức hormone và mức cholesterol bình thường.

Thường xuyên bỏ bữa sáng chẳng khác gì bán sức khỏe, 3 căn bệnh nguy hiểm nhanh chóng đến hỏi thăm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những nhân viên văn phòng hay làm việc quá sức và căng thẳng, thức dậy vào buổi sáng là một lựa chọn khó khăn với họ. Họ lo lắng không biết có nên dậy ăn sáng hay là bỏ bữa sáng để ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyên rằng nên ăn sáng càng nhiều càng tốt. Điều này là do nếu bỏ bữa sáng sẽ khó bắt đầu một ngày năng động vì thiếu nguồn năng lượng.

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Điều đầu tiên mà hầu hết mọi người quan tâm ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng là gì? Thông thường, đó là những gì cần có cho bữa sáng. Đây là một trong những quyết định tốt nhất mà bạn có thể đưa ra cho cả ngày. Bởi vì sau khi nhịn ăn trung bình 6-8 tiếng trong khi ngủ, việc ăn sáng là bắt buộc để có năng lượng bắt đầu một ngày mới.

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