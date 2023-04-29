6 bí quyết 'VÀNG' giúp đôi mắt luôn khỏe mạnh, điều thứ 6 ai cũng nghe qua nhưng chưa áp dụng đúng cách

Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp quanh mắt và thái dương theo định kỳ hoặc khi mắt bắt đầu mỏi. Bạn có thể dùng máy mát xa quanh mắt hoặc dùng cây lăn mặt để mát xa quanh mắt và toàn bộ khuôn mặt.

Nhẹ nhàng di chuyển nhãn cầu lên, xuống và sang hai bên mà không di chuyển các cơ khác. Làm điều này trong khoảng 1 phút. Để giảm căng thẳng cho mắt, bạn cần kéo căng các cơ nhỏ quanh mắt.

Ảnh minh họa: Internet

3. Nháy mắt có ý thức

Thông thường, chúng ta chớp mắt một cách vô thức, nhưng khi sử dụng màn hình như máy tính hoặc điện thoại di động, chúng ta sẽ chớp mắt có ý thức thường xuyên hơn. Nếu bạn nhìn chằm chằm vào màn hình, khoảng thời gian giữa các lần nhấp nháy sẽ tăng lên. Hãy để ý xem bạn có chớp mắt quá lâu hay không và tạo thói quen chớp mắt thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

4. Ngăn chặn ánh sáng xanh

Ngày nay, nhiều thiết bị có tùy chọn cài đặt hiển thị để chặn ánh sáng xanh từ màn hình. Ngoài ra, bạn có thể dán một tấm phim chặn ánh sáng xanh lên màn hình.

Ảnh minh họa: Internet

5. Lượng Omega 3

Bổ sung Omega 3 đã được chứng minh là làm giảm chứng khô mắt ở những người thiếu Omega 3. Ăn cá giàu omega 3 thường xuyên hoặc bổ sung omega 3 thông qua thực phẩm chức năng.

Ảnh minh họa: Internet

6. 20 giây cho mắt nghỉ ngơi

Nếu bạn đang làm việc và nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày, hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho đôi mắt của bạn. Hãy rời mắt khỏi màn hình và tập trung vào thứ khác. Hoặc áp dụng quy tắc 20-20-20 vô cùng đơn giản: Cứ sau 20 phút tiếp xúc với màn hình điện thoại/máy tính, hãy dừng lại và nhìn vào một điểm cách xa ít nhất ít nhất 20 feet (tương đương 6.1m) trong vòng 20 giây.