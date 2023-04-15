Người phụ nữ bị đau đầu, mờ mắt đi khám mới tá hỏa khi phát hiện điều này

Tin y tế 15/04/2023 12:27

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận nữ bệnh nhân với triệu chứng đau đầu, nhìn mờ mắt phải, bác sĩ phát hiện có khối u màng não ở vùng thái dương bên phải.

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, nữ bệnh nhân 46 tuổi đến Bệnh viện Đà Nẵng được các bác sĩ tiến hành chụp MRI sọ não có cản từ, chụp CT sọ Navigation, xác định có khối u màng não ở vùng thái dương bên phải.

Người phụ nữ bị đau đầu, mờ mắt đi khám mới tá hỏa khi phát hiện điều này - Ảnh 1
Hình ảnh khối u trước và sau khi được phẫu thuật - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Khi tiếp nhận, bác sĩ chuyên Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng đã chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u bằng phương pháp nội soi qua hốc mắt kết hợp với hệ thống Navigation và công nghệ in sọ 3D để lập kế hoạch phẫu thuật trước mổ.

Trải qua 4 tiếng đồng hồ phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức, các phẫu thuật viên Ngoại thần kinh đã lấy bỏ toàn bộ khối u. Hiện tại bệnh nhân ổn định, không có khiếm khuyết thần kinh nào, thị lực của bệnh nhân được cải thiện. Vết mổ nhỏ trên mí mắt, mang lại tính thẩm mỹ cao.

Theo BSCKII Trà Tấn Hoành, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng: Cách đây 1 tháng bệnh viện đã phẫu thuật thành công ca khối u vùng thành ngoài xoang hang. So với khu vực và thế giới thì đây là một kĩ thuật mới được áp dụng gần đây.

 

Đồng thời bác sĩ khuyến cáo: "Để các tổn thương trong não, u não, được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ như đau đầu kéo dài hay mờ mắt... cần đến thăm khám tại các cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ lành nghề có chuyên khoa Ngoại thần kinh để được thăm khám và tư vấn kịp thời".

Trước đó, báo Thanh niên từng thông tin, bác sĩ Trương Thái Dương, Trưởng khoa Sọ não - Cột sống 1, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, sau 3h đồng hồ các bác sĩ đã phẫu thuật thành công khối u màng não vùng củ yên, khối u chèn ép vào thần kinh thị giác trái, chèn vào cuống tuyến yên. Bệnh nhân là chị V.T.M.L (36 tuổi ở Q.Tân Bình, TP.HCM)  thường xuyên đau đầu, mệt mỏi kém ăn, mắt nhìn mờ trong suốt 6 tháng.

Người phụ nữ bị đau đầu, mờ mắt đi khám mới tá hỏa khi phát hiện điều này - Ảnh 2
Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định - Ảnh: Thanh niên

 

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Bệnh nhân được cứu chữa và phục hồi sau 1 tiếng phẫu thuật, được xem là ca tai nạn vô cùng may mắn.

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