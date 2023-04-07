Bạc Liêu: Phẫu thuật cứu bệnh nhân đứt rời mũi, chấn thương nặng ở đầu và mặt nguy kịch

Tin y tế 07/04/2023 16:00

Bệnh nhân được cứu chữa và phục hồi sau 1 tiếng phẫu thuật, được xem là ca tai nạn vô cùng may mắn.

Theo Báo Tin tức, người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 14 giờ ngày 5/4, trên đường đi làm về, ông H chạy xe gắn máy do buồn ngủ nên đã đâm thẳng vào chuồng gà ở bên đường, dẫn đến chấn thương rất nặng.

Qua thăm khám và chụp CT-scan vùng đầu và mặt, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương đứt rời mũi, vỡ xoang hàm phức tạp, gãy xương chỉnh mũi và vách ngăn, vỡ xương mặt, chấn thương đầu và mặt rất nghiêm trọng. Ngay lập tức bệnh nhân được phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu tái tạo mũi, nâng xương chỉnh mũi, chỉnh hình vách ngăn, nâng xoang hàm bên phải chèn Sonde Foley qua nội soi.

Bạc Liêu: Phẫu thuật cứu bệnh nhân đứt rời mũi, chấn thương nặng ở đầu và mặt nguy kịch - Ảnh 1
Bệnh nhân đứt rời mũi. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Báo Công Luận, trải qua 60 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành thực hiện khâu tái tạo mũi, nâng xương chỉnh mũi, chỉnh hình vách ngăn, nâng xoang hàm bên phải chèn Sonde Foley (chèn bóng nâng xoang hàm) qua nội soi.

Bạc Liêu: Phẫu thuật cứu bệnh nhân đứt rời mũi, chấn thương nặng ở đầu và mặt nguy kịch - Ảnh 2
Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: Công Luận

Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 1 giờ. Hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, phần đầu và mặt giảm sưng phù nề, mũi hồng hào còn sưng nhẹ. Dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Trứ, Trưởng phòng Khám Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết: Đây là trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

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