Phẫu thuật thành công phụ nữ có khối u "kích thước khủng" triệu chứng nhiều người gặp phải

Tin y tế 05/04/2023 17:31

Phẫu thuật thành công bệnh nhân N.T.H.L (37 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) chửa ngoài tử cung kèm bóc khối u nang buồng trứng trái kích thước lớn với triệu chứng nhiều người mắc phải

Theo thông tin Đời sống & Sức khỏe, bệnh nhân N.T.H.L (37 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) bị đau tức vùng hạ vị, ra máu âm đạo, chậm kinh 7 ngày. 

Khi tiếp nhận, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông thăm khám và xét nghiệm cho thấy, kết quả xét nghiệm Beta HCG: 2112 UI. Siêu âm đầu dò âm đạo phát hiện người bệnh có khối chửa ngoài tử cung kích thước 22 x 18 mm ở cạnh buồng trứng phải, kèm theo buồng trứng trái có khối u nang kích thước rất lớn, lên tới 111 x 57mm, bên trong có vách ngăn.

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Hình ảnh khối chửa ngoài tử cung. Ảnh: Trung tâm y tế 

Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi, cắt khối chửa ngoài tử cung bên phải, đồng thời xử trí bóc khối u nang buồng trứng bên trái.

Phó Trưởng Khoa Phụ SảnBSCKI Điêu Văn Hưng cho biết, hiện nay tình trạng phụ nữ mang thai ngoài tử cung rất thường gặp. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến chửa ngoài tử cung như viêm nhiễm vòi tử cung, khối u vòi tử cung, viêm vòi tử cung; Xơ dính, hẹp do phẫu thuật vùng bụng, dị dạng vòi tử cung, mắc các bệnh u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, di chứng sau phẫu thuật vòi tử cung.

Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuât, bệnh nhân L. thoát khỏi nguy hiểm và bảo tồn được một buồng trứng, duy trì nội tiết. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị, theo dõi sức khỏe và chăm sóc. Hiện tại, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được ra viện.

Qua đó, việc phát hiện sớm và chính xác chửa ngoài tử cung là rất cần thiết để điều trị kịp thời, tránh các biến chứng có thể xảy ra. Vì vậy, chị em phụ nữ khi có các biểu hiện như trễ kinh, rong kinh, đau bụng dưới cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám. Đặc biệt, khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng là biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý phụ khoa.

Trước đó, VOV từng đưa tin, tại tỉnh này, các bác sĩ Khoa Sản Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật thành công cho một sản phụ chửa kẽ tử cung góc trái. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đau tức vùng bụng, đã chậm kinh 20 ngày, nếu không được mổ kịp thời, đoạn kẽ sẽ vỡ và chảy máu ồ ạt trong bụng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

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