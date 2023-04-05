Bệnh nhân 42 tuổi bị suy hô hấp biến chứng ngừng tuần hoàn do ngộ độc khi ăn so biển.

Theo thông tin Kinh tế & Đô thị, ngày 4/4, BS.CKII Hà Mạnh Hùng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa cấp cứu thành công trường hợp người đàn ông N.V.T (42 tuổi, trú tại huyện Vân Đồn) ngộ độc nguy kịch, suy hô hấp biến chứng ngừng tuần hoàn do ngộ độc khi ăn so biển.

Dược biết, Anh T. làm nghề chài lưới. Sau ăn so biển tại nhà khoảng 1 giờ thấy tê bì môi, lưỡi, đầu ngón chân, tay, nôn mửa kèm khó nói, cảm giác khó thở tăng dần. Đến cấp cứu tại Trung tâm y tế trong tình trạng liệt tứ chi, suy hô hấp, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, ngừng thở. Sau đó, được kíp trực cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp tích cực, khoảng 3 phút có tái lập tuần hoàn tự nhiên. Người bệnh được đặt ống nội khí quản, bóp bóng có oxy hỗ trợ, duy trì thuốc vận mạch và chuyển lên tuyến tỉnh tiếp tục điều trị.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, gọi hỏi không đáp ứng, đồng tử hai bên giãn 5mm, phản xạ ánh sáng kém, thở hoàn toàn theo nhịp bóp bóng qua ống nội khí quản, mất vận động tứ chi, cơ lực 0/5, mạch 120 lần/ phút, huyết áp 150/90 mmHg.

Các bác sĩ khoa Hồi sức đã điều trị tích cực theo phác đồ, rửa dạ dày, dùng các thuốc hạn chế hấp thu độc tố (than hoạt tính và sorbitol), thở máy hỗ trợ hô hấp, đảm bảo chức năng tuần hoàn bằng thuốc vận mạnh. Đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, kiểm soát cân bằng dịch và điện giải, đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp động mạch xâm nhập liên tục.

VTC News cho biết, hiện tại bệnh nhân T. đến nay đã tỉnh táo hoàn toàn, mạch huyết áp ổn định, giao tiếp tốt, cơ lực phục hồi, vận động chân tay bình thường, còn choáng nhẹ.

Sau thời gian chăm sóc, điều trị tích cực, hiện anh T. đến nay đã tỉnh táo hoàn toàn. Ảnh: VTC News

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