Công an vào cuộc xác minh vụ cô gái bị sàm sỡ tại khu trọ lúc nửa đêm

Đời sống 04/04/2023 07:31

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/4, khu trọ nằm trong ngõ 77 đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình), kẻ biến thái bám theo cô gái trẻ vào nhà trọ và thực hiện hành vi sàm sỡ cô gái

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, ngày 3/4, Công an phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ việc một cô gái trẻ bị nam thanh niên sàm sỡ tại khu trọ nằm trong ngõ 77 đường Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình).

Trước đó, trên MXH lan truyền clip vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2/4, kẻ biến thái mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm và bịt khẩu trang kẻ biến thái mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và bám theo cô gái trẻ vào nhà trọ. Tại đây, đối tượng đã thực hiện hành vi sờ vào vùng "nhạy cảm" của cô gái.

Công an vào cuộc xác minh vụ cô gái bị sàm sỡ tại khu trọ lúc nửa đêm - Ảnh 1
Đối tượng có hành vi sờ vào vùng 'nhạy cảm" của cô gái trẻ tại khu trọ. Ảnh: Cắt từ clip

Khi bị chống cự, kẻ biến thái nhanh chóng chạy ra đường. Đáng chú ý, ngay cả khi cô gái đã khoá cửa nhà, kẻ biến thái cố tình quay lại và có những hành vi khiêu khích.

Thông tin thêm Báo Tin tức, Anh D.Tr.V, người dân sống tại đây cho biế: "Tôi và chủ nhà trọ đã xem lại các góc camera an ninh để trình báo sự việc với Công an khu vực. Đây là con ngõ đông dân, ban ngày nhiều người đi lại nhưng ban đêm lại rất vắng vẻ. Cô gái bị tấn công là người đi thuê trọ".

Lãnh đạo Công an phường Khương Đình khẳng định, đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh sự việc trên.

Hà Nội: Xác minh clip cô gái bị sàm sỡ trong đêm, đối tượng bịt khẩu trang kín

Hà Nội: Xác minh clip cô gái bị sàm sỡ trong đêm, đối tượng bịt khẩu trang kín

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng này đã bỏ đi. Hiện công an đang tích cực điều tra.

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