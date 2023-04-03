Bình Dương: Va chạm xe tải, nam công nhân tử vong tại chỗ

Đời sống 03/04/2023 13:52

Sau cú va chạm mạnh, nam công nhân nhân đã ngã xuống đường và chết tại chỗ khi đang trên đường đi làm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 3-4, công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường xe máy va chạm xe tải làm một người tử vong, đồng thời tiến hành trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình Dương: Va chạm xe tải, nam công nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Người Lao Động 

Hơn 8 giờ cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ thị xã Bến Cát đi TP Thủ Dầu Một. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường DX 82, thuộc phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một thì người này va chạm vào bánh trước bên phải của chiếc xe tải đang băng qua ngã tư.

Sự việc khiến nam thanh niên ngã xuống đường và chết tại chỗ. Tại hiện trường, đầu xe máy bể nát. Tài xế xe tải chạy được một đoạn mới tấp vào lề đường.

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