Tạm giam thầy giáo đòi "quan hệ trên mức tình" cảm với nữ sinh lớp 8

Đời sống 05/04/2023 12:34

Ngày 5/4, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sơn Hà (SN 1996, là giáo viên Trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ Tho) để điều tra về hành vi Dâm ô nữ sinh lớp 8.

Theo thông tin báo Nhân Dân, ngày 5/4, lãnh đạo UBND thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) xác nhận, Công an thành phố Mỹ Tho đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Sơn Hà, sinh năm 1996, là giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Diệu (phường 1, thành phố Mỹ Tho) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Tạm giam thầy giáo đòi 'quan hệ trên mức tình' cảm với nữ sinh lớp 8 - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Sơn Hà. Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, giữa tháng 3/2023, trên các trang mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa Hà và một nữ sinh lớp 8 tên A. có "quan hệ trên mức tình cảm". Sau khi xác nhận thông tin, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu có báo cáo và cung cấp thông tin cho báo chí là do em A. tự tạo tài khoản Facebook giả nhắn tin qua lại với ông Hà nhằm gây mất uy tín ông và nhà trường.

Người đưa tin cho biết thêm, ngay sau đó, phụ huynh em A. đến trường yêu cầu công an vào cuộc làm rõ. Theo tin tố giác của gia đình, Hà đã có hành vi dâm ô, sờ soạng vùng kín của em A. tại phòng dạy âm nhạc của nhà trường và nhà của em A. Em A. cho biết các tin nhắn "gạ tình” của Hà trên mạng xã hội là của chính Hà nhắn chứ không có việc em A. làm giả Faccebook của Hà.

Sau khi thông tin này được lan truyền, phụ huynh em A yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hà thừa nhận có nhắn tin "gạ tình" nữ sinh A. với nội dung "quan hệ trên mức tình cảm".

Hiện UBND thành phố Mỹ Tho đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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