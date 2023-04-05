Xét xử mẹ đơn thân "cuỗm đoạt" hàng tỷ đồng của bạn trai bỏ trốn

Đời sống 05/04/2023 08:52

Ngày 4/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm Trần Thị Anh (SN 1981, ngụ TP Hà Nội) sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt 10 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản"

Theo thông tin Người lao động, đầu tháng 01/2022, Trần Thị Anh quen biết với anh Vũ Đức Hải và anh Vũ Đức Hiếu tại một quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai.

Xét xử mẹ đơn thân 'cuỗm đoạt' hàng tỷ đồng của bạn trai bỏ trốn - Ảnh 1
Bị cáo Trần Thị Anh tại toà. Ảnh: Người lao động

Khoảng 13 giờ ngày 13/01/2022, Trần Thị Anh đến nhà anh Hải tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Hải thuê xe Grabcar cùng với Trần Thị Anh và anh Hiếu đến Phòng giao dịch Tân Phong, Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nhận 1,8 tỷ đồng, mà anh Hải đã làm thủ tục vay trước đó.

Sau khi nhận tiền, anh Hải lấy 40 triệu đồng để mua bảo hiểm, còn lại hơn 1,7 tỷ đồng, Trần Thị Anh bỏ vào túi ny lông đưa cho anh Hiếu giữ.

Sau đó, Trần Thị Anh mời anh Hải và anh Hiếu đi hát karaoke, đến 2 giờ sáng ngày 14-1-2022 về nhà thuê của mình tại số 416/2/23 Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Sau khi uống say, Anh Hải và con trai bị cáo ngủ cùng nhau trong phòng còn anh Hiếu và Trần Thị Anh ngủ phòng riêng.

Công lý cho biết thêm, khoảng 4 giờ, Trần Thị Anh thức dậy đi qua phòng của anh Hải bế con trai rồi cuỗm tiền, thuê xe và cùng con trai bỏ đi.

Sau đó, Trần Thị Anh sử dụng tiền chiếm đoạt được trả nợ và tiêu xài hết 119,9 triệu đồng. Khi bắt người mẹ đơn thân này, công an thu giữ hơn 1,5 tỉ đồng.

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