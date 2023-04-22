Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một rối loạn chuyển hóa gây ra sự tích tụ chất béo trong các tế bào gan.

Như tên cho thấy, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu không liên quan đến việc uống rượu. Dữ liệu hiện có của các cơ sở y tế nêu bật một thực tế đáng buồn rằng cứ 3 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên khi chế độ ăn uống và lối sống của chúng ta có những thay đổi không lành mạnh, dẫn đến bùng nổ các trường hợp béo phì, tiểu đường và rối loạn mỡ máu. Ngoài ra, có những nghiên cứu khoa học đã được công bố cho thấy những người làm việc trong nhiều giờ hơn có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Vikram Vora, Giám đốc Y tế, Tiểu lục địa Ấn Độ tại International SOS, cho biết: "Không có gì ngạc nhiên khi điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi theo nhiều cách. Bệnh gan nhiễm mỡ có liên quan mật thiết đến tình trạng kháng insulin, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2, nếu không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến các biến chứng ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, thận và tim mạch. Dạng nặng nhất của bệnh gan nhiễm mỡ được gọi là NASH gây viêm gan và có thể tiến triển thành xơ gan và suy gan.'' Những rủi ro chết người khác do gan nhiễm mỡ được biết đến là: Ngưng thở khi ngủ, tình trạng khiến hơi thở bị ngừng lặp đi lặp lại trong khi ngủ dễ xảy ra ở những bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Điều này dẫn đến việc nghỉ ngơi và phục hồi không đầy đủ, dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày và giảm khả năng nhận thức, ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất làm việc.

Ảnh minh họa: Internet Nhìn vào gánh nặng ngày càng tăng của NAFLD, căn bệnh này do suy giảm nhận thức dự kiến ​​sẽ có tác động kinh tế và xã hội rất lớn. Bệnh NAFLD cũng làm tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất làm việc. Dấu hiệu gan nhiễm mỡ xuất hiện trên mặt Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Vora cho biết: ''Do rối loạn trao đổi chất tiềm ẩn, một số bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ có những thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt. Bọng mắt và quầng thâm, nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng, mắt chuyển sang màu vàng (nếu vàng da rõ rệt) là một số triệu chứng của gan nhiễm mỡ rất cần được chú ý.'' Mụn và mẩn đỏ trên da Rụng lông trên khuôn mặt, đặc biệt là lông mày, đỏ và ửng đỏ má, sưng mặt, mụn trứng cá phát triển hoặc trầm trọng hơn có thể làm tăng nghi ngờ gan bị ảnh hưởng. Không có thay đổi nào trong số này là dành riêng cho bệnh gan nhiễm mỡ và phải được chuyên gia y tế kiểm tra để đưa ra chẩn đoán đúng nhất. Xuất hiện tĩnh mạch mạng nhện Trong tổn thương gan nghiêm trọng, u mạch mạng nhện là những đốm đỏ trung tâm với phần mở rộng màu đỏ tỏa ra bên ngoài giống như mạng nhện có thể phát triển và nổi bật do da mặt tương đối mỏng. Ảnh minh họa: Internet Trong trường hợp này, điều quan trọng là mọi người phải kiểm soát bệnh tốt hơn. Khi một người được xác định là có nguy cơ cao mắc hoặc bị ảnh hưởng bởi gan nhiễm mỡ, các biện pháp can thiệp và điều chỉnh thích hợp có thể được thiết kế và thực hiện cùng với các chuyên gia y tế để giúp bạn thoát khỏi án tử. Ảnh minh họa: Internet Hãy chú ý lựa chọn ăn uống lành mạnh và các lựa chọn tập thể dục đầy đủ cũng có thể hữu ích giúp bạn đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ. Hơn nữa, những can thiệp này có thể cải thiện sức khỏe và phúc lợi của bệnh nhân gan bị ảnh hưởng, đồng thời tăng năng suất sức khỏe để hoạt động có tinh thần hơn.

Dáng đi khập khiễng mất kiểm soát này có thể báo hiệu gan nhiễm mỡ cần được khám gấp Gan là một cơ quan quan trọng trong cơ thể chúng ta và điều quan trọng là phải chăm sóc nó tốt nhất có thể.

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