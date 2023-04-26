Chúng ta luôn nghe nói rằng bữa sáng rất quan trọng. Thế nhưng thật kỳ lạ nếu bạn không cảm thấy đói. Phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe của Mỹ Healthline đã phân tích lý do tại sao mọi người không cảm thấy đói vào buổi sáng.

Những dao động nội tiết tố này là tự nhiên, nhưng nếu bạn cảm thấy đói hoặc thèm ăn thay đổi đột ngột, bạn nên cân nhắc tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia.

Khi ngủ suốt đêm, nồng độ hormone kiểm soát sự thèm ăn như adrenaline, ghrelin và leptin tăng giảm, có thể thay đổi cảm giác thèm ăn của bạn. Mức độ epinephrine, còn được gọi là adrenaline, có xu hướng cao hơn vào buổi sáng. Hormone này được biết là ngăn chặn sự thèm ăn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và tăng sự phân hủy carbohydrate được lưu trữ trong gan và cơ bắp. Mức độ ghrelin, hormone gây đói, có thể thấp hơn so với đêm hôm trước và mức độ leptin, một loại hormone thúc đẩy cảm giác no, có thể cao hơn vào buổi sáng.

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Các triệu chứng lo âu và trầm cảm

Lo lắng và trầm cảm có thể ảnh hưởng lớn đến mức độ đói. Trầm cảm có thể gây ra những thay đổi trong cảm giác thèm ăn, cùng với các triệu chứng như khó ngủ, mệt mỏi và mất hứng thú, trong khi lo lắng có thể làm tăng mức độ hormone căng thẳng làm giảm cảm giác thèm ăn.

Lo lắng và trầm cảm ảnh hưởng đến mỗi người một cách khác nhau. Những điều kiện này cũng có thể hoạt động ở một số người để tăng sự thèm ăn và lượng thức ăn. Nếu bạn cảm thấy lo lắng hoặc trầm cảm đang ảnh hưởng đến sự thèm ăn hoặc các khía cạnh khác của sức khỏe, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

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Mang thai

Ốm nghén, gây buồn nôn và nôn, ảnh hưởng đến khoảng 80% phụ nữ mang thai. Ốm nghén có thể ảnh hưởng đến bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng nó có thể đặc biệt nghiêm trọng vào buổi sáng. Hầu hết tình trạng ốm nghén sẽ cải thiện hoặc biến mất sau tuần thứ 14 của thai kỳ.

Ốm nghén có thể làm giảm cảm giác thèm ăn. Giữ đủ nước, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và thông gió tốt để tránh mùi buồn nôn là những cách giúp giảm triệu chứng và tăng cảm giác thèm ăn.

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Nhiễm trùng đường hô hấp

Các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh thông thường, cúm và viêm phổi được biết là khiến bạn cảm thấy ít đói hơn. Những bệnh nhiễm trùng này có thể hạn chế vị giác và khứu giác của bạn, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn. Ngay cả khi bạn không thèm ăn, điều rất quan trọng là giữ nước và cung cấp năng lượng cho cơ thể khi bạn bị ốm. Trong trường hợp này, tốt nhất là ăn súp, trà nóng, chuối, v.v.

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Ăn nhiều vào bữa tối hoặc đồ ăn nhẹ vào đêm khuya

Điều đó là hiển nhiên, nhưng nếu bạn ăn một bữa tối thịnh soạn hoặc bữa ăn nhẹ vào đêm hôm trước, bạn sẽ cảm thấy ít đói hơn vào sáng hôm sau. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn ăn một bữa ăn giàu chất đạm và chất béo. Những chất dinh dưỡng đa lượng này có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn cho đến sáng hôm sau.

Protein có thể làm thay đổi đáng kể mức độ hormone kiểm soát cơn đói và thèm ăn. Tương tự như vậy, một bữa ăn giàu chất béo có thể làm giảm cảm giác đói bằng cách thay đổi mức độ của một số hormone liên quan đến cảm giác thèm ăn và cảm giác no. Bạn có thể hoãn hoặc bỏ bữa sáng vào ngày hôm sau sau bữa tối nặng nề. Thay vào đó, hãy đảm bảo rằng bạn nhận được các chất dinh dưỡng và chất lỏng cần thiết trong suốt cả ngày.

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Các yếu tố khác

Lão hóa, rụng trứng, các vấn đề về tuyến giáp, bệnh mãn tính và việc sử dụng một số loại thuốc cũng có thể góp phần gây chán ăn. Cần phải tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia y tế để xác định nguyên nhân cơ bản, liệu đó có phải là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hay không.

Không có vấn đề gì nếu bạn tình cờ ăn sáng muộn hoặc bỏ bữa sáng hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận để đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ các chất dinh dưỡng cần thiết trong suốt cả ngày và cung cấp đủ chất lỏng. Điều này là do nếu không ăn sáng có thể gây ra các triệu chứng tiêu cực như đau đầu, mệt mỏi và khó chịu.