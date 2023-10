Nhịn ăn gián đoạn - Phương pháp giảm cân hiệu quả được nhiều người tin tưởng nhưng liệu có an toàn?

Có nhiều trường hợp áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn với một chu kỳ kéo dài hơn trong vài ngày. Cho đến nay, vẫn chưa có một tài liệu khoa học nào chứng minh rằng phương pháp này có thể giảm mỡ cho cơ thể. Thế nhưng, có một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chu kỳ nhịn ăn 8 - 16 tiếng cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Con người liên tục phải đối mặt với tình trạng "bữa đói bữa no" do để săn bắt có thức ăn thì cần rất nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Vì thế, cơ thể đã biến đổi để thích nghi với tình trạng "nhịn ăn gián đoạn" do hoàn cảnh, và sự biến đổi đó còn tồn tại cho đến ngày nay.