Nhịn ăn gián đoạn - Phương pháp giảm cân hiệu quả được nhiều người tin tưởng nhưng liệu có an toàn?

Nhịn ăn gián đoạn là một cách giảm cân mà bạn chỉ được ăn trong một thời gian cụ thể. Thời gian ăn thường sẽ kéo dài trong khoảng từ 8 giờ đến 16 giờ. Sau thời gian này bạn sẽ nhịn ăn hoàn toàn và chỉ được uống nước, trà hoặc cà phê không có đường.

Một trong những vấn đề được đông đảo chị em làm đẹp quan tâm chính là các phương pháp giảm cân . Trong đó, nhịn ăn được cho là cách để cân nặng giảm nhanh nhất để giảm cân nặng và duy trì một vóc dáng thon gọn. Vậy nhịn ăn gián đoạn là gì?

Con người liên tục phải đối mặt với tình trạng "bữa đói bữa no" do để săn bắt có thức ăn thì cần rất nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Vì thế, cơ thể đã biến đổi để thích nghi với tình trạng "nhịn ăn gián đoạn" do hoàn cảnh, và sự biến đổi đó còn tồn tại cho đến ngày nay.

Có nhiều trường hợp áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn với một chu kỳ kéo dài hơn trong vài ngày. Cho đến nay, vẫn chưa có một tài liệu khoa học nào chứng minh rằng phương pháp này có thể giảm mỡ cho cơ thể. Thế nhưng, có một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chu kỳ nhịn ăn 8 - 16 tiếng cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Hiện nay, chúng ta đã có nhiều phương tiện giải trí từ thiết bị công nghệ như tivi, điện thoại thông minh đến các khu vui chơi mở ra vào ban đêm. Điều này dẫn đến thói quen ăn uống và sinh hoạt cũng thay đổi.

Sự ra đời của các phương tiện giải trí nêu trên cũng lí giải một phần nào đó nguyên nhân vì sao loài người ngày nay có xu hướng khó giữ dáng hơn so với 50 năm về trước, khi mà điều kiện giải trí còn hạn chế và con người còn phải lao động để kiếm sống vất vả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc "nhịn ăn gián đoạn"?

Mục đích chính của "nhịn ăn gián đoạn" là đốt mỡ, duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy phương pháp này còn có thể mang nhiều lợi ích hơn thế.

Một nghiên cứu được đăng tại Tạp Chí Y Khoa New England đã công bố các lợi ích về sức khỏe của việc "nhịn ăn gián đoạn" bao gồm giúp con người sống lâu hơn, cơ thể săn chắc và trí tuệ minh mẫn hơn. Các lợi ích khác được tóm tắt như sau:

- Khả năng tư duy và trí nhớ

- Tốt cho tim mạch: giúp cải thiện bệnh tăng huyết áp.

- Cơ thể săn chắc: Nghiên cứu cho thấy việc nhịn ăn trong 16 tiếng giúp cơ thể của người trưởng thành có thể giảm mỡ nhưng vẫn duy trì được lượng cơ bắp. Đối với những người đam mê chạy bộ, "nhịn ăn gián đoạn" giúp họ có thể chạy được quãng đường xa hơn.

- Cải thiện tình trạng béo phì và tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 được thực hiện như thế nào?

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 là chế độ ăn kiêng dễ thực hiện và an toàn. Đầu tiên, bạn cần xác định khung thời gian 8 giờ ăn uống và 16 giờ kiêng ăn. Bạn có thể thử nghiệm trên nhiều khung giờ khác nhau để lựa chọn khung thời gian phù hợp nhất với lịch trình công việc và nghỉ ngơi của bản thân.

Nếu bạn chọn khung 8 giờ ăn uống từ trưa đến 8 giờ tối thì 16 giờ còn lại nhịn ăn qua đêm và bỏ bữa sáng. Nhiều người khác chọn ăn từ khung 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, điều này sẽ tạo điều kiện được thưởng thức bữa ăn sáng lành mạnh, bữa trưa và bữa tối sớm hoặc bữa ăn nhẹ vào khoảng 4 giờ chiều.

Để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe, bạn cần chọn ăn các loại thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng trong suốt khoảng thời gian ăn uống. Chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ làm tăng sức chịu đựng với 16 giờ nhịn ăn và tăng cường các lợi ích sức khỏe khác.

Trong 8 giờ ăn uống, bạn nên cân bằng bữa ăn bằng các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe sau:

Trái cây: Táo, chuối, quả mọng, cam, đào, lê, v.v.

Rau: Bông cải xanh, súp lơ, dưa chuột, rau xanh, cà chua, v.v.

Ngũ cốc nguyên hạt: Diêm mạch, gạo, yến mạch, lúa mạch, kiều mạch, v.v.

Chất béo lành mạnh: Dầu ô liu, bơ và dầu dừa

Nguồn protein: Thịt, thịt gia cầm, cá, các loại đậu, trứng, quả hạch, hạt, v.v.

Uống đồ uống không chứa calo như nước, trà, cà phê không đường, ngay cả khi nhịn ăn, có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng nó với đồ ăn vặt có thể làm giảm lợi ích mà chế độ nhịn ăn gián đoạn 16/8 mang lại. Cuối cùng là gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 có những hạn chế gì?

Chế độ nhịn ăn gián đoạn 16/8 đã hạn chế thời gian ăn chỉ còn 8 giờ/ngày. Điều này có thể khiến tăng cường ăn uống để bù đắp lượng thức ăn không được ăn trong thời gian 16 giờ nhịn ăn. Từ đó, nó có thể dẫn đến tăng cân, các vấn đề về tiêu hóa và phát triển các thói quen ăn uống không lành mạnh.

Nhịn ăn gián đoạn 16/8 cũng có thể gây ra tác dụng phụ tiêu cực trong thời gian đầu thực hiện. Đó có thể là cảm giác đói, yếu sức, mệt mỏi. Những triệu chứng này thường mất đi khi cơ thể hình thành thói quen.

Nhịn ăn gián đoạn có thể ảnh hưởng khác nhau đến sức khỏe của nam và nữ. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng nó có thể gây tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản ở nữ. Tuy nhiên, hiện vẫn cần có nhiều nghiên cứu trên người để đánh giá ảnh hưởng của nhịn ăn gián đoạn đối với sức khỏe sinh sản.

Để giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực, bạn cần bắt đầu chậm rồi dần làm quen để duy trì thói quen, nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng tiêu cực nào thì cần dừng lại. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu có bất kỳ mối quan tâm cần giải đáp.

Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên áp dụng chế độ ăn nhịn ăn gián đoạn?

Chế độ ăn "Nhịn ăn gián đoạn" vẫn có các chống chỉ định, cụ thể những người đang gặp các vấn đề sau đây không nên áp dụng như:

- Đái tháo đường mức độ nặng cần phải điều trị bằng thuốc.

- Trẻ em dưới 18 tuổi (đang trong độ tuổi phát triển).

- Có bệnh lý về dạ dày.

Tóm lại: Giảm cân có rất nhiều những câu chuyện để chúng ta nói đến. Trong số đó, dinh dưỡng giảm cân và những nguyên tắc xây dựng thực đơn, áp dụng phương pháp khoa học luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm không chỉ ở các chị em phụ nữ mà còn xuất hiện cả ở những đấng mày râu. Và như chúng ta đã thấy hiện nay có vô vàn các phương pháp giảm cân khác nhau, từ dùng thuốc cho tới chế độ ăn kiêng hay dùng các thực đơn đa dạng giúp cơ thể hấp thu calo ít hơn bình thường.

Mặc dù vẫn còn những quan điểm chưa thống nhất và còn trái chiều về quan niệm giảm cân bằng chế độ ăn gián đoạn. Nhiều nhà khoa học cho rằng nhịn ăn gián đoạn có nhiều bất lợi cho sức khoẻ. Và như khuyến cáo, một số đối tượng không nên áp dụng phương pháp này, vì vậy, để vừa đạt hiệu quả giảm cân, vừa an toàn cho sức khỏe, trước khi áp dụng bất kì chế độ ăn nào, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế.