Cậu bé 16 tuổi bị 'lạc mất' một bên tinh hoàn khi nhặt bóng trên sân, chuyên gia y tế nói gì?

Theo các phương tiện truyền thông, cậu bé cúi xuống tìm bóng khi chơi gôn.

Vào ngày 25/4 (giờ địa phương), tờ New York Post, một hãng truyền thông của Mỹ, đưa tin một cậu bé 16 tuổi đến từ tiểu bang Utah đã gặp tai nạn làm mất một bên tinh hoàn khi đang cố gắng tìm một quả bóng trên sân gôn.

Lúc này, cậu bé cảm thấy bất thường nên đã đến thẳng bệnh viện và giải thích với nhân viên y tế rằng tình trạng của mình kèm theo buồn nôn và đau bụng nhẹ.

Tuy nhiên, lúc này cậu bé thấy đau dữ dội ở háng, liền dùng tay kiểm tra vị trí tinh hoàn thì phát hiện tinh hoàn bên trái không ở vị trí bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhân viên y tế đã tiêm thuốc giảm đau và tiến hành chụp CT. Kết quả, tinh hoàn trái của cậu bé may mắn còn nguyên vẹn nhưng được xác nhận là lệch vị trí.

Tinh hoàn mất phương hướng đã lạc đến điểm dẫn từ bìu vào khoang bụng. Đội ngũ y tế xác định rằng đó là tinh hoàn di chuyển lên do tinh hoàn không hoạt động.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xem xét bệnh án, đội ngũ y tế phát hiện cậu bé mắc chứng tinh hoàn co rút từ năm 11 tuổi.

Tinh hoàn co rút là tình tạng tinh hoàn co rút không nằm ở vị trí bìu của nó mà di chuyển qua lại giữa bìu và bẹn. Tình trạng này thường chỉ xảy ra ở một bên tinh hoàn, dùng tay khám có thể xác định được vị trí của bên tinh hoàn di chuyển này.

Trong một chu kỳ bào thai bình thường, tinh hoàn bắt đầu phát triển bên trong ổ bụng trước khi hạ xuống vị trí cũ, và khi chúng hạ xuống đúng vị trí, quá trình bao bọc bị chặn lại, nhưng đôi khi túi này không đóng lại mà tạo thành một đường dẫn giữa khu vực này và bìu. Đây là trường hợp của cậu bé này.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết các bác sĩ đã đặt tinh hoàn trở lại vị trí cũ thông qua phẫu thuật. Kết quả là cậu bé đã có thể thoát khỏi nguy cơ xảy ra tai nạn như vậy trong tương lai.

Trường hợp của cậu bé đã được báo cáo và công bố trên tạp chí y khoa 'Báo cáo trường hợp tiết niệu' gần đây.