5 cách khắc phục rối loạn cương dương không cần thuốc từ bác sĩ Harvard

Sức khỏe 11/04/2023 06:50

Có nhiều cách để chơi các môn thể thao, chẳng hạn như bóng chày, bóng đá và quần vợt một cách hăng hái như khi bạn còn trẻ, ngay cả khi già đi. Đời sống tình dục cũng vậy.

Rối loạn cương dương, một trở ngại trong đời sống tình dục, xảy ra vì một số lý do. Mặc dù nó có thể xảy ra do tác dụng phụ của một số loại thuốc, nhưng khoảng 75% nguyên nhân là phức tạp.

Rối loạn cương dương có thể xảy ra khi điều trị hoặc phẫu thuật liên quan đến bệnh mạch máu hoặc thần kinh, tiểu đường hoặc tuyến tiền liệt. Về vấn đề này, một nhóm nghiên cứu tại Trường Y Đại học Harvard đã giới thiệu 5 cách khắc phục chứng rối loạn cương dương một cách tự nhiên mà không cần dùng thuốc.

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Ảnh minh họa: Internet

1. Bắt đầu đi bộ

Theo nhóm nghiên cứu, đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp giảm 41% nguy cơ rối loạn cương dương. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng tập thể dục cường độ vừa phải có thể giúp những người đàn ông trung niên béo phì mắc chứng rối loạn cương dương lấy lại khả năng tình dục của họ.

5 cách khắc phục rối loạn cương dương không cần thuốc từ bác sĩ Harvard - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn uống đúng cách

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều thực phẩm tự nhiên hơn, chẳng hạn như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và cá, đồng thời giảm lượng thịt đỏ, thịt chế biến và ngũ cốc tinh chế có thể làm giảm nguy cơ rối loạn cương dương.

5 cách khắc phục rối loạn cương dương không cần thuốc từ bác sĩ Harvard - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Chú ý sức khỏe mạch máu

Các tình trạng như huyết áp cao, lượng đường trong máu cao, cholesterol cao và chất béo trung tính cao có thể làm hỏng tim, não và động mạch của dương vật, gây ra các cơn đau tim, đột quỵ và rối loạn cương dương.

Để ngăn ngừa tình trạng này bằng cách củng cố các mạch máu, nam giới cần chú ý đến vòng eo ngày càng lớn. Béo bụng có thể gây ra những bất thường trong mạch máu.

5 cách khắc phục rối loạn cương dương không cần thuốc từ bác sĩ Harvard - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Giữ dáng

Duy trì cân nặng hợp lý và vòng eo thon gọn là cách tốt để ngăn ngừa rối loạn cương dương. Nghiên cứu cho thấy nam giới có vòng eo 45 inch (114 cm) có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn 50% so với nam giới có vòng eo 32 inch (81 cm).

Béo phì làm tăng nguy cơ phát triển bệnh mạch máu và tiểu đường, hai nguyên nhân chính gây rối loạn cương dương. Mỡ thừa còn cản trở quá trình sản xuất một số hormone, làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương.

5 cách khắc phục rối loạn cương dương không cần thuốc từ bác sĩ Harvard - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

5. Tập bài tập Kegel

Theo một nghiên cứu từ Anh, kết quả của việc thực hiện bài tập Kegel 2 lần/ngày trong vòng 3 tháng, cùng với việc thay đổi lối sống như bỏ thuốc lá, giảm cân, ít uống rượu bia đã cải thiện đáng kể các triệu chứng rối loạn cương dương. Đây là bài tập làm khỏe sàn chậu và hỗ trợ các cơ quan sinh dục.

5 cách khắc phục rối loạn cương dương không cần thuốc từ bác sĩ Harvard - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi 

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Từ khóa:   sức khỏe rối loạn cương dương bệnh nam giới

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