Mấy tháng trước, khi nốt ruồi lớn nhanh bất thường, ông không đi khám, sợ "động vào phong thủy". Đến khi tổn thương làm ông ngứa ngáy khó chịu, gãi gây chảy dịch, loét, ông mới đi kiểm tra. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm chuyên khoa, bệnh nhân nhận chẩn đoán ung thư hắc tố da (Melanoma). Bệnh nhân được ê-kíp của bác sĩ Linh phẫu thuật cắt rộng rãi khối ung thư, kết hợp làm các xét nghiệm sinh thiết lạnh tức thì ngay trong mổ để đảm bảo loại bỏ hết các tổ chức ác tính. Bác sĩ cũng sử dụng vạt da tại chỗ để phục hồi che phủ tổn khuyết.

Theo đó, thời gian gần đây, những thông tin về việc phát hiện ung thư nguy hiểm đến từ các nốt mụn bất thường hoặc các nốt ruồi. Theo VietNamNet, một người đàn ông chia sẻ ông có nốt ruồi bẩm sinh vùng trán - lông mày trái. Ông coi đó là nốt ruồi 'phong thủy', đem lại tài lộc, may mắn cho ông.

Ngày 10/4, bác sĩ Lưu Phương Lan, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, cho biết bệnh nhân cao tuổi, cân nặng chỉ 32 kg, tiền sử tăng huyết áp. Các bác sĩ hội chẩn, chuẩn bị kỹ để duy trì các chỉ số tim mạch tốt, ngăn ngừa tai biến trong và sau mổ.

Loại bệnh này cảnh báo những nguy hiểm đáng chú ý hơn khi khuôn mặt bị biến dạng do ung thư da. Theo Dân Trí, ông L.K.T. (62 tuổi), đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám những ngày đầu tháng 4, khi khuôn mặt đã bị biến dạng.

Người đàn ông cho biết mình sinh sống bằng nghề làm vườn ở quê. Hơn 10 năm trước, ông thấy mặt mình nổi một mụn nhỏ màu đen. Vì không thấy đau đớn gì, ông tưởng là nốt ruồi nên cũng không đi kiểm tra. Theo thời gian, nốt ruồi từ chỗ chỉ là chấm nhỏ lớn dần lên thành đầu đũa. Cách đây khoảng 1 năm, nốt ruồi bắt đầu có dấu hiệu bong da.

Ung thư da khiến người đàn ông lõm, biến dạng mặt. Ảnh: Dân Trí

Lúc này, ông T. mới ra tiệm mua các loại thuốc về thoa lên mặt. Tuy nhiên sau khi sau đó, vùng mũi của người đàn ông bị tróc da và lõm sâu xuống. Tại Bệnh viện địa phương, người đàn ông được chẩn đoán nghi ngờ có bệnh nặng ở vùng mặt và được khuyên nên lên tuyến trên để điều trị. Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, sau khi làm các kiểm tra cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ung thư da. Nhận kết quả này, người đàn ông rất lo lắng và vẫn chưa tin mình bị ung thư, với lý do vết thương không gây đau đớn gì, và gia đình không ai mắc bệnh này cả. Kết quả sinh thiết khẳng định bệnh ung thư da, các bác sĩ trấn an tinh thần để bệnh nhân chấp thuận việc phẫu thuật điều trị sớm.

Ung thư da là một trong những loại ung thư thường gặp, dễ chẩn đoán và có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Bệnh thường gặp ở người da trắng hơn người da vàng, nam giới nhiều hơn nữ giới, nguy cơ cao ở người già. Người thường xuyên tiếp xúc ánh nắng mặt trời và hóa chất độc hại, lạm dụng mỹ phẩm hoặc chế độ ăn uống không hợp lý, tăng khả năng mắc bệnh.

Thông thường, bệnh nhân sẽ bị ung thư da khi tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian kéo dài, như những người nông dân làm việc ngoài đồng. Bệnh cũng đang dần có sự trẻ hóa. Cụ thể qua sự theo dõi của bác sĩ Khôi, trong 10 năm gần đây, ông phải tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân mới 30-40 tuổi đã bị ung thư da, thay vì là các trường hợp 70-80 tuổi như trước đây.

Cần đi khám sớm nếu phát hiện các bất thường. Ảnh: Dân Trí

Có nhiều giả thuyết để lý giải tình trạng trên và vẫn đang được nghiên cứu, như việc thủng tầng ozon gây hiệu ứng nhà kính, khiến tia UV B ngày càng nhiều hơn, do hóa chất độc hại...

Những người có phản ứng sạm da kém sẽ dễ ung thư da hơn những trường hợp dễ bị đen da khi tiếp xúc ánh nắng. Ngoài ra, người đã từng bỏng nặng, bỏng hóa chất, xăng dầu cũng có nguy cơ bị ung thư da cao hơn người bình thường.

Để điều trị ung thư da, phẫu thuật là phương pháp chính. Trong những trường hợp bướu lớn, bướu lan rộng đến xương hàm, hốc mắt, khoang miệng... hóa xạ trị có thể được tính đến. Ngoài ra, với bệnh nhân có những tổn thương da còn nông, nhỏ, hiện nay đã có một số loại thuốc bôi hỗ trợ điều trị.