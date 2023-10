Sau 10 ngày, ông H thấy người có biểu hiện mệt nhiều, co cứng cơ vùng cổ, sau lan xuống vùng lưng bụng, đau mỏi 2 góc hàm, nói khó, ăn uống khó, há miệng khó, vết thương trên mu bàn chân phải đã liền. Sau đó ông được người nhà đưa đi khám và được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Theo thông tin báo Pháp Luật VN, trước nhập viện 2 tuần, ông H có vết thương tại vùng mu bàn chân phải do đi dép buộc dây thép sắt cứa vào. Vì chủ quan, người bệnh chỉ xử trí vết thương tại chỗ, không tiêm huyết thanh kháng uốn ván (SAT).

Tại đây, bệnh nhân được nhận định chẩn đoán uốn ván. Các bác sỹ đã nhanh chóng xử trí cấp cứu và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế: xử trí vết thương tại chỗ, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván SAT, kháng sinh chống vi khuẩn uốn ván, kiểm soát tình trạng tăng trương lực cơ và cơn co giật bằng thuốc an thần, giãn cơ, chống co giật, kiểm soát hô hấp.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: Pháp Luật VN

Người bệnh được tập phục hồi chức năng - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Theo thông tin báo Gia đình và Xã hội, qua 6 ngày điều trị, người bệnh có biểu hiện trương lực cơ toàn thân tăng, các cơn co giật gồng cứng toàn thân tăng, suy hô hấp, tăng tiết đờm dãi nhiều ứ đọng hầu họng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng rất cao. Các bác sĩ đã mở khí quản cho người bệnh để kiểm soát chức năng hô hấp. Đồng thời tiếp tục điều chỉnh liều lượng thuốc an thần, giãn cơ, chống co giật phù hợp với tình trạng bệnh, kết hợp với các biện pháp điều trị hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện khác.