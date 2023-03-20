Quảng Trị: Tử vong sau 2 tháng bị chó cắn vào mu bàn tay

Tin y tế 20/03/2023 17:45

Liên tiếp các ca tử vong vì bệnh dại được ghi nhận trong thời gian qua, mới nhất là trường hợp tại Quảng Trị đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

 

Theo thông tin báo Giáo Dục và Thời Đại, ngày 20/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông tin, vào ngày 3/3 đã ghi nhận 1 trường hợp được chẩn đoán lâm sàng bệnh dại tại thôn Ra Lây, xã Pa Nang, huyện ĐaKrông.

Trước khi khởi phát bệnh khoảng 2 tháng, vì bị chó chưa xác định nguồn gốc cắn vào mu bàn tay trái, bệnh nhân không điều trị phơi nhiễm bằng vắc xin và cũng không đến cơ sở y tế để thăm khám.

Ngày 2/3, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, sợ nước, sợ gió, được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đakrông, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế. Vào chiều 3/3, bệnh nhân được chuyển về nhà và ngày 6/3 đã tử vong.

Quảng Trị: Tử vong sau 2 tháng bị chó cắn vào mu bàn tay - Ảnh 1
Khi đã lên cơn dại, cả động vật và người đều tử vong.

Được biết, tỉnh này cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại là trẻ em tại huyện Triệu Phong. Trường hợp này tử vong sau khi phơi nhiễm do bị chó cắn (sau khi cắn 3 ngày thì chó chết) nhưng không đi điều trị dự phòng phơi nhiễm động vật nghi dại cắn vào năm 2022.

Theo thông tin báo VnExpress, hôm 12/3, Sở Y tế Lào Cai thông tin bệnh nhân là người dân tộc H’Mông, trú thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà. Cách đây khoảng 18 tháng, bệnh nhân bị chó nuôi cắn vào ngón trỏ tay trái gây chảy máu. Sau khi cắn ba ngày, con vật chết.

Bệnh nhân không tiêm vaccine, huyết thanh phòng bệnh dại. Đến tháng 1, người phụ nữ có dấu hiệu mệt, khó thở, co giật, xuất tiết nhiều đờm dãi, được chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ngày 17/1, bệnh nhân được lấy mẫu nước bọt và dịch não tủy để xét nghiệm, kết quả dương tính với virus dại, sau đó tử vong.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trung bình mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong vì bệnh dại tại hơn 100 quốc gia và 29 triệu người phơi nhiễm với bệnh dại phải đi điều trị dự phòng.

Quảng Trị: Tử vong sau 2 tháng bị chó cắn vào mu bàn tay - Ảnh 2
Tiêm vắc xin phòng dại là biện pháp duy nhất để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh dại.

Cũng theo WHO, nếu không được điều trị dự phòng, con số tử vong vì bệnh dại có thể lên tới hơn 330 nghìn người mỗi năm.

Đặc thù của bệnh dại là thời gian ủ bệnh dài và phát hiện bệnh muộn tùy tình trạng vết cắn, thường sau vài tuần, có khi hàng năm, như bệnh nhân này phát dại sau 18 tháng. Khi đó, vết thương do chó cắn đã liền sẹo, thậm chí nhiều người đã quên mất từng bị chó cắn.

Để phòng ngừa, người dân cần thực hiện các biện pháp quản lý và phòng bệnh trên đàn chó nuôi như tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ và đúng lịch, không thả rông chó, mèo. Nếu cho chó, mèo ra đường phải được đeo rọ mõm theo quy định.

Khi bị động vật cắn hoặc cào, mọi người cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng dại kịp thời, tuyệt đối không dùng thuốc nam, tự chữa tại nhà.

 

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Từ khóa:   bênh dại chó cắn tiêm ngừa bệnh dại

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