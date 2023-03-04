Đi hái măng, thai phụ bị cành cây đâm thủng tử cung

Tin y tế 04/03/2023 12:59

Trong lúc hái măng, chị T. trượt chân ngã, bị cành cây chọc vào bụng sâu tới 8cm, đâm thủng tử cung. Rất may các bác sĩ đã đưa bé sơ sinh nặng 2,9kg ra khỏi bụng mẹ.

 

Theo thông tin báo Vietnam.net, vào chiều 3/3, sản phụ Lý Thị T., (trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) lên đồi tìm măng không may ngã và trượt xuống khoảng 6m. Chị T. bị cây chọc vào bụng sâu 8cm. Người nhà đã đưa chị đến Trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Lục Yên.

Đến 17h50, sản phụ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, nhịp thở nhanh, thành bụng có 1 vết thương rách nham nhở và chảy nhiều máu. Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã kích hoạt báo động đỏ cấp cứu người bệnh.

Đi hái măng, thai phụ bị cành cây đâm thủng tử cung - Ảnh 1
Các y bác sĩ khẩn trương cấp cứu bệnh nhân. Ảnh Trung tâm y tế huyện Lục Yên.

Sản phụ được đưa đến phòng cấp cứu sản và nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm cần thiết để mổ. Sau gần 20 phút, các bác sĩ đưa bé sơ sinh nặng 2,9kg ra khỏi bụng mẹ và tiến hành khâu xử lý vết thương cho sản phụ. Chị T. bị đâm thấu bụng, thủng tử cung thành 2 lỗ ở đáy tử cung và ruột non.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, sản phụ đã được đưa về phòng theo dõi chăm sóc tại khoa sản, hiện tại mẹ và bé đã ổn định. 

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