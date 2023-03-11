Chó lên cơn co giật sau khi cắn nhân viên phòng khám thú y

Cụ thể, trong lúc đang chăm sóc con chó Nhật khoảng 9 tháng tuổi, chị P.T.A.T (21 tuổi, ngụ tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà) là nhân viên phòng khám thú y Cao Thọ tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom bị chó cắn vào ngón tay cái.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 11/3, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp nhân viên phòng khám thú y bị chó nghi bị dại cắn.

Sau khi bị cắn chị T, con chó có biểu hiện lên cơn co giật, tự cắn lưỡi, chảy máu miệng nên được chị T nhốt lại và báo người nhà đến mang về. Đến tối cùng ngày, con chó chết và người nhà đã báo cơ quan chức năng.

Phòng khám thú y nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Anh T.M.P (ngụ xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom), chủ con chó này, cho biết ngày 9/3, con chó có biểu hiện mệt, ủ rũ, bỏ ăn nên anh mang cho đến phòng khám Cao Thọ để thăm khám, điều trị và được nhân viên tư vấn giữ lại để theo dõi.

Khoảng cuối tháng 2, anh P. tự mua vắc xin và chích cho các con chó tại nhà, thường ngày anh cũng có thói quen thả chó ra ngoài và không rọ mõm. Sau khi con chó chết, cả gia đình anh cũng đã chích ngừa vắc xin phòng dại.

Sau khi chó chết, nhân viên thú y đã được tiêm huyết thanh. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm kiểm soát bệnh Đồng Nai đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Trảng Bom phun khử trùng nhà anh P. và khu vực lân cận. Đồng thời, tiến hành điều tra dịch tễ những người nghi có tiếp xúc để hướng dẫn các biện pháp dự phòng.

Nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Trảng Bom phun khử trùng khu vực nhà anh H và khu vực lân cận, tiến hành điều tra dịch tễ những người nghi có tiếp xúc để hướng dẫn các biện pháp dự phòng.

Ông Bùi Văn Mạnh, Chi cục Chăn nuôi Thú Y tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin Chi cục thú y tỉnh đã tiến hành xuống nhà anh P để lấy mẫu xét nghiệm bệnh dại, đồng thời tiến hành khử khuẩn, chôn lấp con vật trên theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đang điều tra, xác định nguyên nhân, nguồn gốc dịch bệnh. Trước đó, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu cũng đã có một trường hợp nhân viên thú y bị chó dại cắn.