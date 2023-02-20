Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 16 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng thượng vị.

Theo thông tin báo Pháp luật Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 16 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng thượng vị.

Gia đình cho biết, trong 3 ngày qua, bệnh nhân bị đau đầu và đã uống liên tục 15 viên paracetamol (hàm lượng 500mg/viên) trong thời gian ngắn nhằm giảm đau. Sau uống bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như trên và được đưa đến viện.

Các bác sỹ chẩn đoán xác định bệnh nhân bị ngộ độc paracetamol do uống quá liều. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị theo phác đồ xử trí ngộ độc. Sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin náo Vnxpresss, Paracetamol là thuốc thuộc diện không phải kê theo đơn, có nghĩa là người dân có thể tự mua ở các hiệu thuốc về để chữa các biểu hiện đau, sốt do các nguyên nhân thông thường hoặc xử trí ban đầu trước khi tới bệnh viện. Tuy nhiên, người dân không nên tùy tiện sử dụng paracetamol, nhất là trường hợp sử dụng không theo hướng dẫn chi tiết về liều dùng, sử dụng số lượng nhiều và trong nhiều ngày. Khi thấy các biểu hiện đau đầu, sốt... không giảm, người dân nên ngừng sử dụng thuốc và đến ngay bệnh viện để khám, kịp thời điều trị bệnh.

Bác sĩ cảnh báo nên lưu ý liều lượng sử dụng của thuốc paracetamol theo chỉ định, với người lớn liều thường dùng là 500 mg/lần uống, mỗi lần cách nhau 4 giờ. Trường hợp có những dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, chán ăn, sốt... sau khi dùng thuốc, nên đến ngay cơ sở y tế để được xử trí và điều trị kịp thời

Đối với người lớn, liều paracetamol tối đa không được phép lớn hơn 4g/ngày. Liều dùng Paracetamol đường uống: 10 - 15 mg/kg, cách 4 - 6 giờ/lần. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, không nên dùng Paracetamol quá năm lần và không quá 75 mg/kg trong vòng 24 giờ.

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