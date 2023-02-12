Thiếu nữ 17 tuổi phát hiện phát hiện 30 chiếc răng “ẩn mình” trong khối u hàm

Tin y tế 12/02/2023 16:15

Nữ bệnh nhân sinh năm 2006 sau đến kiểm tra sức khỏe và phát hiện 1 khối u có kích thước 2x3cm ở hàm dưới.

 

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân online, vào ngày 12/2 tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, bệnh nhân N.T.H (SN 2006) đến kiểm tra sức khỏe và phát hiện 1 khối u có kích thước 2x3cm ở hàm dưới. Sau khi chiếu chụp và xác định vị trí khối u, các bác sĩ khoa Răng hàm mặt của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân.

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Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đang thực hiện một ca phẫu thuật tại khoa răng hàm mặt (Ảnh: Công an Nhân dân online)

Trong quá trình phẫu thuật, bóc tách khối u, các y bác sĩ đã rất bất ngờ khi phát hiện 30 chiếc răng có những kích thước khác nhau nằm trong khối u của bệnh nhân.

Thiếu nữ 17 tuổi phát hiện phát hiện 30 chiếc răng “ẩn mình” trong khối u hàm - Ảnh 2
30 chiếc răng được lấy ra từ khối u hàm của bệnh nhân nữ 17 tuổi. 

Theo các bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt, nếu để lâu, khối u có thể phát triển to, gây biến dạng mặt, phá hủy xương, chèn ép dây thần kinh. Khối u thường tiến triển âm thầm, không gây đau nhức, cũng có trường hợp khối u gây đau nhưng người dân dễ nhầm lẫn với đau nhức do sâu răng hay các bệnh lý răng miệng khác, dẫn đến chủ quan hoặc điều trị sai cách, không triệt để, khiến bệnh càng nặng.

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