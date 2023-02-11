TP.HCM: Cứu sống người mẹ bất ngờ ngưng tim, ngưng thở sau 5 phút sinh con

Tin y tế 11/02/2023 11:38

Toàn bệnh viện đã báo động đỏ cứu sống người mẹ bất ngờ ngưng tim ngưng thở sau 5 phút sinh con trai.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, Chị L.T.N (36 tuổi) nhập Bệnh viện Từ Dũ ngày 31/1 khi thai được 37 tuần, do có tình trạng nhau tiền đạo chảy máu, vết mổ cũ kèm với nhân xơ tử cung. Bác sĩ thăm khám và hội chẩn lên kế hoạch mổ cho chị N. vì tiên lượng đây là ca khó, nguy cơ chảy máu nhiều trước, trong và sau mổ.

Sáng ngày 1/2, chị N. được các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai. Trong quá trình mổ, vấn đề chảy máu được kiểm soát rất tốt. Một em bé trai kháu kỉnh cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của cả ê-kíp

Tuy nhiên, 5 phút sau, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tím tái, SPO2 tụt thấp, mạch huyết áp dao động. Ê-kíp ngay lập tức báo động đỏ nội viện và liên viện để huy động tất cả nguồn lực xử trí.

TP.HCM: Cứu sống người mẹ bất ngờ ngưng tim, ngưng thở sau 5 phút sinh con - Ảnh 1

Bệnh viện huy động nguồn lực nội viện, liên viện cứu sống sản phụ. Ảnh: VietNamNet

Đội ngũ chuyên xử trí cấp cứu ngưng tim, ngưng thở gồm các bác sĩ thường trú sản khoa, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, kỹ thuật viên trưởng gây mê hồi sức…. đã có mặt kịp thời.

Các chuyên gia nghĩ nhiều tình trạng của sản phụ do thuyên tắc mạch máu (có thể do thuyên tắc mạch ối hay thuyên tắc huyết khối). Cả 2 trường hợp thuyên tắc này có biểu hiện khá giống nhau và đều nguy kịch đến tính mạng người mẹ.

Sau thuyên tắc mạch, tình trạng rối loạn đông máu sẽ nhanh chóng xuất hiện gây chảy máu khó cầm diện rộng. Ê-kíp gây mê hồi sức đã nhanh chóng huyết tương tươi đông lạnh, tủa lạnh, yếu tố VIII, tiểu cầu… để kiểm soát.

Bác sĩ phẫu thuật cố gắng cầm máu thật cẩn thận ở tất cả các vị trí của vết mổ. Đồng thời, tiến hành thắt động mạch tử cung 2 bên và may mũi B-lynch dọc.

Trước đây, những trường hợp này đều được tiến hành cắt tử cung để cầm máu. Gần đây nhờ phối hợp liên chuyên khoa xử trí sớm, điều trị kịp thời, tình trạng rối loạn đông máu được kiểm soát, giúp tử cung co hồi tốt nên giúp bảo tồn được tử cung cho người bệnh.

Cũng theo Báo Dân Trí, sau khi ổn định mạch, huyết áp, bệnh nhân được siêu âm tim và phát hiện có tình trạng dãn buồng tim bên phải, đồng thời có 2 cục huyết khối ở tim và tĩnh mạch cảnh bên phải. Đây là bệnh cảnh điển hình của tình trạng thuyên tắc phổi do huyết khối.

18 giờ hậu phẫu, bệnh nhân được chuyển đến khoa Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

7 ngày sau, sản phụ N. phục hồi dần, có thể ăn uống, đi lại bình thường và không phát hiện thêm tình trạng thuyên tắc huyết khối ở những vị trí khác. Ngày 8/2, bệnh nhân được xuất viện.

Riêng bé trai con chị N. được gửi lại Bệnh viện Từ Dũ chăm sóc, sức khỏe rất ổn định và đang chờ được mẹ đón về.

 

 

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe sản phụ

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