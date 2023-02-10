Nghệ An: Bất ngờ chuyển dạ giữa đường rừng 15 km, nhóm trai làng giúp đỡ sản phụ ‘vượt cạn’, đón thiên thần nhỏ nặng hơn 4kg

Tin y tế 10/02/2023 15:55

10 người đàn ông trong nhóm đã hỗ trợ đưa sản phụ đến trung tâm xã, một người đàn ông có kinh nghiệm cũng đã giúp đỡ sản phụ ‘vượt cạn’ giữa đường.

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, sự việc hi hữu được thầy Lô Văn Sơn - giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trưa ngày 7/2, thầy Sơn nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ chở sản phụ ở bản Huồi Mới (xã Tri Lễ) đến trạm y tế sinh con. Đây là bản biên giới, cách trung tâm xã khoảng hơn 15km.

Nghệ An: Bất ngờ chuyển dạ giữa đường rừng 15 km, nhóm trai làng giúp đỡ sản phụ ‘vượt cạn’, đón thiên thần nhỏ nặng hơn 4kg - Ảnh 1

Sản phụ 17 tuổi chuyển dạ giữa đường, bất ngờ về người đỡ đẻ. Ảnh: Dân Trí

"Khi tôi lái xe cách bản Huồi Mới khoảng hơn 2km thì gặp một nhóm người đang gánh sản phụ Vừ Y Cu từ hướng trong bản ra. Tôi mở cửa xe để mọi người đưa sản phụ lên thì nghe "không kịp rồi, chắc đẻ đây thôi".

Có thể là do phong tục của đồng bào Mông, toàn bộ quá trình sinh nở, sản phụ vẫn nằm trên cáng, những người đàn ông thay nhau gánh, võng không chạm đất. Trong nhóm có vài phụ nữ nhưng người trực tiếp đỡ đẻ là đàn ông. Trong khi một người đàn ông trực tiếp đỡ đẻ thì chiếc võng của sản phụ vẫn luôn nằm trên vai những người khác.

Nghệ An: Bất ngờ chuyển dạ giữa đường rừng 15 km, nhóm trai làng giúp đỡ sản phụ ‘vượt cạn’, đón thiên thần nhỏ nặng hơn 4kg - Ảnh 2

Bé trai nặng hơn 4kg chào đời an toàn khi sản phụ vượt đường rừng bằng võng cáng. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 20 phút sau thì sản phụ sinh hạ thành công một bé trai, nặng khoảng 4kg. Sinh xong họ lại gánh cả hai mẹ con trở về bản", thầy Sơn thông tin.

Theo tìm hiểu, sản phụ Vừ Y Cu (17 tuổi), mang thai lần đầu, đang ở tháng thứ 9, dự tính sinh ngày 8/2. Tuy nhiên, từ tối 6/2, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ.

Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của hai mẹ con, anh Xồng Bá Mái (25 tuổi), quyết định đưa vợ ra trạm y tế xã, cách khoảng hơn 15km để sinh con. Do sản phụ đau dữ dội, không thể ngồi xe máy, anh Mái nhờ hơn 10 thanh niên trong bản, thay nhau khiêng võng đưa vợ đi sinh.

Sản phụ hạ sinh ngay giữa đường, khi vừa được cáng cách bản khoảng hơn 2km. May mắn, một người đàn ông trong nhóm có kinh nghiệm nên đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con chị Cu đã ổn định. Cháu bé có cân nặng 4,1kg.

Nghệ An: Bất ngờ chuyển dạ giữa đường rừng 15 km, nhóm trai làng giúp đỡ sản phụ ‘vượt cạn’, đón thiên thần nhỏ nặng hơn 4kg - Ảnh 3

Trung úy Lương Văn Thạch cùng người đi đường hỗ trợ nhân viên trạm y tế đỡ đẻ cho sản phụ người Lào. Ảnh: Thanh Niên

 

Trước đây, theo Thanh Niên, Trạm Y tế xã Nậm Cắn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng cho hay, một sản phụ ngụ ở xã này chuyển dạ giữa đường và được nhân viên y tế của trạm cùng người đi đường đỡ đẻ thành công. Bé trai nặng khoảng 3,5 kg chào đời khỏe mạnh.

Chiều 5.6, chị Xồng Y Bi (32 tuổi, ngụ bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) được chồng chở bằng xe máy đến Trung tâm Y tế H.Kỳ Sơn để sinh con. Trên đường đi, khi còn cách trung tâm y tế hơn 20km thì chị Bi đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ nên phải dừng lại.

Người dân địa phương phát hiện sự việc liền gọi điện báo cho cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Cắn. Sau khi nhận được tin,nhân viên của trạm đã mang các dụng cụ y tế đến để đỡ đẻ cho sản phụ.

Sau khi có mặt, 2 nhân viên y tế cùng trung úy Lương Văn Thạch (Công an xã Nậm Cắn) và một số người đi đường đã hỗ trợ, đỡ đẻ thành công ca sinh này.

Sản phụ Bi người dân tộc H'Mông bên Lào lấy chồng và sinh sống ở Việt Nam nhưng không biết tiếng Việt. Song do các nhân viên y tế biết tiếng H'Mông nên việc đỡ đẻ khá thuận lợi. Đây là lần sinh nở thứ 3 của chị Bi.

'Bệnh COVID-19 nghề nghiệp' chính thức được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

'Bệnh COVID-19 nghề nghiệp' chính thức được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

'Bệnh COVID-19 nghề nghiệp' được bổ sung thêm trong 35 danh mục bệnh được hưởng BHXH chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   sản phụ vượt cạn đưa sản phụ đi sinh sản phụ sinh

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản