Nghệ An: Bất ngờ chuyển dạ giữa đường rừng 15 km, nhóm trai làng giúp đỡ sản phụ ‘vượt cạn’, đón thiên thần nhỏ nặng hơn 4kg

Trưa ngày 7/2, thầy Sơn nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ chở sản phụ ở bản Huồi Mới (xã Tri Lễ) đến trạm y tế sinh con. Đây là bản biên giới, cách trung tâm xã khoảng hơn 15km.

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, sự việc hi hữu được thầy Lô Văn Sơn - giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

"Khi tôi lái xe cách bản Huồi Mới khoảng hơn 2km thì gặp một nhóm người đang gánh sản phụ Vừ Y Cu từ hướng trong bản ra. Tôi mở cửa xe để mọi người đưa sản phụ lên thì nghe "không kịp rồi, chắc đẻ đây thôi".

Có thể là do phong tục của đồng bào Mông, toàn bộ quá trình sinh nở, sản phụ vẫn nằm trên cáng, những người đàn ông thay nhau gánh, võng không chạm đất. Trong nhóm có vài phụ nữ nhưng người trực tiếp đỡ đẻ là đàn ông. Trong khi một người đàn ông trực tiếp đỡ đẻ thì chiếc võng của sản phụ vẫn luôn nằm trên vai những người khác.

Bé trai nặng hơn 4kg chào đời an toàn khi sản phụ vượt đường rừng bằng võng cáng. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 20 phút sau thì sản phụ sinh hạ thành công một bé trai, nặng khoảng 4kg. Sinh xong họ lại gánh cả hai mẹ con trở về bản", thầy Sơn thông tin.

Theo tìm hiểu, sản phụ Vừ Y Cu (17 tuổi), mang thai lần đầu, đang ở tháng thứ 9, dự tính sinh ngày 8/2. Tuy nhiên, từ tối 6/2, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ.

Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của hai mẹ con, anh Xồng Bá Mái (25 tuổi), quyết định đưa vợ ra trạm y tế xã, cách khoảng hơn 15km để sinh con. Do sản phụ đau dữ dội, không thể ngồi xe máy, anh Mái nhờ hơn 10 thanh niên trong bản, thay nhau khiêng võng đưa vợ đi sinh.

Sản phụ hạ sinh ngay giữa đường, khi vừa được cáng cách bản khoảng hơn 2km. May mắn, một người đàn ông trong nhóm có kinh nghiệm nên đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con chị Cu đã ổn định. Cháu bé có cân nặng 4,1kg.

Trung úy Lương Văn Thạch cùng người đi đường hỗ trợ nhân viên trạm y tế đỡ đẻ cho sản phụ người Lào. Ảnh: Thanh Niên

Trước đây, theo Thanh Niên, Trạm Y tế xã Nậm Cắn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng cho hay, một sản phụ ngụ ở xã này chuyển dạ giữa đường và được nhân viên y tế của trạm cùng người đi đường đỡ đẻ thành công. Bé trai nặng khoảng 3,5 kg chào đời khỏe mạnh.

Chiều 5.6, chị Xồng Y Bi (32 tuổi, ngụ bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) được chồng chở bằng xe máy đến Trung tâm Y tế H.Kỳ Sơn để sinh con. Trên đường đi, khi còn cách trung tâm y tế hơn 20km thì chị Bi đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ nên phải dừng lại.

Người dân địa phương phát hiện sự việc liền gọi điện báo cho cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Cắn. Sau khi nhận được tin,nhân viên của trạm đã mang các dụng cụ y tế đến để đỡ đẻ cho sản phụ.

Sau khi có mặt, 2 nhân viên y tế cùng trung úy Lương Văn Thạch (Công an xã Nậm Cắn) và một số người đi đường đã hỗ trợ, đỡ đẻ thành công ca sinh này.

Sản phụ Bi người dân tộc H'Mông bên Lào lấy chồng và sinh sống ở Việt Nam nhưng không biết tiếng Việt. Song do các nhân viên y tế biết tiếng H'Mông nên việc đỡ đẻ khá thuận lợi. Đây là lần sinh nở thứ 3 của chị Bi.