Khi thực hiện siêu âm thai, cổ tử cung mở dù thai phụ không cảm nhận đau bụng hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác. Chị được chỉ định nhập viện khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để điều trị giữ thai. Thời điểm này, thai ước lượng khoảng 450g, đa ối, cổ tử cung mở 4 cm, đầu ối căng phồng và thõng vào trong âm đạo, phần thai đã xuống dưới, tiên lượng sảy thai gần như chắc chắn.

Theo thông tin từ VTC News, khám thai định kỳ khi đang ở tuần 21, thai phụ Trần Thị H (28 tuổi, Nam Định) được phát hiện có dấu hiệu dọa đẻ non.

Tuy nhiên, do kết hợp nhiều yếu tố là thai non tháng, đa ối, cổ tử cung mở nhiều, đầu ối căng phồng và thõng vào trong âm đạo, sẹo mổ lấy thai cũ... nên nếu khâu cổ tử cung ngay thì khả năng thất bại cao (vỡ ối, chuyển dạ đẻ non,...).

Ths.BS.CKII Trương Minh Phương - Phó trưởng khoa Sản bệnh A4 - bác sĩ trực tiếp tiếp nhận và theo dõi điều trị cho chị H, nhận thấy đây là trường hợp khó, muốn giữ thai cần giải quyết được cơn co tử cung và khâu vòng cổ tử cung nhằm bảo vệ đầu ối.

Các bác sĩ đang rút bớt nước ối cho thai phụ. Ảnh: VTC News

Cũng theo VietNamNet, bác sĩ nhận định cần phải giảm áp lực buồng ối bằng rút bớt nước ối, sau đó tiến hành khâu cổ tử cung nhiều lần sẽ có khả năng giữ thai thành công. Được sự đồng ý của gia đình và thai phụ, các bác đã tiến hành thủ thuật giảm ối dưới hướng dẫn của siêu âm và kim chuyên dụng, cho chọc hút nước ối. Sau khi rút ra khoảng 2 lít nước ối, ê-kíp khâu vòng cổ tử cung trong khi truyền duy trì thuốc giảm co tử cung tích cực.

Bác sĩ Phương cho biết mọi thao tác cần chính xác tuyệt đối, vô khuẩn và chỉn chu từng chút một, đảm bảo không gây vỡ màng ối trong quá trình làm thủ thuật.

May mắn, sau thủ thuật, cơn co tử cung được khống chế, cổ tử cung được tăng cường chắc chắn, thai nhi phát triển khỏe mạnh. Hai tuần sau khâu vòng cổ tử cung, lượng nước ối được hồi phục hoàn toàn, mũi chỉ khâu tạm thời che phủ được đầu ối.

Ở tuần 25 của thai kỳ, dưới áp lực của cơn co tử cung, cổ tử cung của thai phụ lại hé mở dần, không còn che phủ được đầu ối, chỉ khâu vòng chỉ giữ được 1/2 phía trên của cổ tử cung. Một lần nữa, ê-kíp lại thực hiện thủ thuật lần 2, khâu kéo toàn bộ phần mép sau cổ tử cung để che phủ đầu ối.

Đến tuần thứ 33, thai phụ xuất hiện cơn chuyển dạ, bé trai nặng 2kg chào đời, được theo dõi tại Khoa Sơ sinh, tình trạng sức khỏe của con ổn định.

Bác sĩ Phương cho biết chuyển dạ đẻ non trên nền cổ tử cung của mẹ bị suy yếu có thể diễn tiến một cách âm thầm. Do vậy, tất cả các thai phụ đều cần được theo dõi, quản lý thai nghén một cách chặt chẽ.

Hở eo tử cung là tình trạng eo tử cung mỏng dần và mở ra trước khi thai đủ lớn để em bé chào đời. Đây là một trong những nguyên nhân gây sảy thai đột ngột. Khâu vòng cổ tử cung là thủ thuật xâm lấn giúp giảm nguy cơ sảy thai, đẻ non do nguyên nhân hở eo tử cung.