Theo thông tin từ VTC News, khám thai định kỳ khi đang ở tuần 21, thai phụ Trần Thị H (28 tuổi, Nam Định) được phát hiện có dấu hiệu dọa đẻ non.

Ths.BS.CKII Trương Minh Phương - Phó trưởng khoa Sản bệnh A4 - bác sĩ trực tiếp tiếp nhận và theo dõi điều trị cho chị H, nhận thấy đây là trường hợp khó, muốn giữ thai cần giải quyết được cơn co tử cung và khâu vòng cổ tử cung nhằm bảo vệ đầu ối.

Tuy nhiên, do kết hợp nhiều yếu tố là thai non tháng, đa ối, cổ tử cung mở nhiều, đầu ối căng phồng và thõng vào trong âm đạo, sẹo mổ lấy thai cũ... nên nếu khâu cổ tử cung ngay thì khả năng thất bại cao (vỡ ối, chuyển dạ đẻ non,...).