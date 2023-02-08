Nuốt phải cây tăm trong lúc ăn mực, cụ ông nhập viện khẩn cấp

Tin y tế 08/02/2023 15:58

Trong lúc ăn mực, cụ ông đã vô tình nuốt phải cây tăm do người nhà chế biến để quên.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 8-2, Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa cấp cứu cho một bệnh nhân vô tình nuốt cây tăm trong lúc ăn uống.

Trước đó, chiều 7-2, BV Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn N. (84 tuổi; trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng đau vùng cổ do nuốt phải cây tăm. Theo lời người nhà, gia đình chế biến thức ăn là mực chiên nên có dùng tăm xuyên qua con mực. Tuy nhiên, do bất cẩn quên lấy tăm ra nên cụ N. bị hóc, nuốt luôn cây tăm khi ăn.

Nuốt phải cây tăm trong lúc ăn mực, cụ ông nhập viện khẩn cấp - Ảnh 1
Ảnh chụp dị vật trong thực quản. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tại bệnh viện, sau khi khám các bác sĩ xác định dị vật là 1 cây tăm cần phải gắp ra ngay. Tuy nhiên, do cụ bị huyết áp cao, suy thận nên cần phải chuẩn bị thật kỹ trước khi thực hiện thủ thuật.

Đến 17 giờ cùng ngày, khi huyết áp cụ N. tạm ổn, các bác sĩ đã gắp thành công cây tăm xuyên mực dài 4cm có đầu nhọn ra ngoài. Hiện sức khỏe cụ đã ổn định và xuất viện về nhà.

Nuốt phải cây tăm trong lúc ăn mực, cụ ông nhập viện khẩn cấp - Ảnh 2

Cây tăm dài 4 cm được lấy ra từ thực quản bệnh nhân. Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Các bác sĩ khuyến cáo, thức ăn đôi lúc cần xuyên tăm hay cột dây để chế biến được ngon hơn. Tuy nhiên, sau khi chế biến cần tháo dây, rút tăm để tránh tình trạng như trên.

Trước đó, Khoa Nội soi tiêu hóa BV Đa khoa Vĩnh Đức cũng đã gắp thành công dị vật cho một cụ ông 70 tuổi bị hóc xương vịt.

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Sau khi trở về nhà, bé 4 tháng tuổi đã phải nhập viện với triệu chứng hôn mê, thở nấc, tím môi…, bác sĩ chẩn đoán: Xuất huyết não.

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Từ khóa:   hóc tăm thủng ruột bệnh tiêu hóa

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