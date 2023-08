Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, tối 7.2, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang xác nhận, liên quan đến vụ 88 người bị ngộ độc sau khi ăn chè của một người dân ở H.Chợ Mới phát miễn phí, một phụ nữ 63 tuổi (ngụ xã Long Điền A, H.Chợ Mới, An Giang) đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện do suy đa tạng.

Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn chè được phát miễn phí. Ảnh: Thanh Niên