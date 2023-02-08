Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn chè được phát miễn phí. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, tối 7.2, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Gian g xác nhận, liên quan đến vụ 88 người bị ngộ độc sau khi ăn chè của một người dân ở H.Chợ Mới phát miễn phí, một phụ nữ 63 tuổi (ngụ xã Long Điền A, H.Chợ Mới, An Giang) đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện do suy đa tạng.

Qua khai thác bệnh nhân, tất cả đều do ăn chè đậu trắng của bà N.T.A.T (44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, H.Chợ Mới) nấu phát miễn phí trong ngày 4.2.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, ngoài bệnh nhân đã tử vong, hiện bệnh viện còn đang điều trị 3 bệnh nhân bị ngộ độc trong vụ ngộ độc nêu trên. Trong đó, 2 bệnh nhân đã chuyển khỏi phòng Hồi sức, 1 bệnh nhân đang nằm phòng Hồi sức và đã ngưng lọc máu.

Trước đó, theo VietNamNet, chiều 6/2, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang, 35 người bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn chè đậu trắng miễn phí do bà N.T.A.T (44 tuổi, ngụ tại huyện Chợ Mới) nấu.

2 bệnh nhân đã chuyển khỏi phòng Hồi sức, 1 bệnh nhân đang nằm phòng Hồi sức và đã ngưng lọc máu. Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, người phụ nữ này nấu chè từ chiều 3/2, sáng hôm sau, bà phát miễn phí cho nhiều người trong xóm. Nguyên liệu nấu chè gồm 20kg đậu trắng, 8kg nếp, 10kg dừa nạo sẵn và 24kg đường cát. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhiều người sau khi ăn chè có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt…

Theo đó, 31 người (8 nam, 23 nữ) phải nhập viện cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Ngoài ra, 53 người khác triệu chứng nhẹ mua thuốc uống tại nhà.

Ngoài các trường hợp trên, 4 ca nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Trong đó, hai bệnh nhân rất nặng, đặc biệt một ca đang phải thở máy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngộ độc chè đậu trắng.

Hiện, ngành chức năng An Giang đang làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.