Long An: Thủng tử cung 15cm ở tuần 32, thai nhi ‘chui’ ra ổ bụng mẹ đầy hy hữu

Tin y tế 07/02/2023 19:01

Do người mẹ không biết bị thủng tử cung, thai nhi đã ‘chui’ ra ổ bụng đầy hy hữu.

 

Theo Báo Thanh Niên, ngày 7.2, tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận thai phụ H.A.N (41 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An), mang thai tuần thứ 32, bị thủng tử cung do bệnh lý nhau cài răng lược, thai nhi cùng bọc nước ối "chui" ra ổ bụng.

Theo bệnh sử, thai phụ mang thai lần thứ 2. Khi thai ở tuần thai thứ 12 thai phụ đã có triệu chứng đau bụng nên đi khám ở cơ sở y tế tại địa phương và không phát hiện bất thường.

Đến trưa 4.2, thai phụ tiếp tục đau bụng và nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương. Các bác sĩ siêu âm xác định thai nhi nằm trong bọc ối nhưng bọc ối không nằm trong tử cung mà nằm ở ổ bụng, nghi do vỡ tử cung.

Long An: Thủng tử cung 15cm ở tuần 32, thai nhi ‘chui’ ra ổ bụng mẹ đầy hy hữu - Ảnh 1
Mẹ con sản phụ N vui mừng vượt cửa tử. Ảnh: Thanh Niên

Bác sĩ CK2 Lương Bạch Lan, Trưởng tua trực chia sẻ trên Zing News, sau khi chẩn đoán hình ảnh và ghi nhận có tim thai (thai vẫn còn sống) nên lập tức đưa thai phụ vào phòng mổ. Ca phẫu thuật rất khẩn cấp được tiến hành để kịp thời cứu cả mẹ lẫn con.

“Tình hình rất nguy cấp. Khi mổ, chúng tôi phát hiện vết thủng ở đáy tử cung dài 15 cm. Đây cũng là vị trí bọc ối chứa thai nhi chui ra ổ bụng”, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, người trực tiếp tham gia ê-kíp mổ, nói.

Tuy nhiên, đây là ca mổ khó bởi nhau cài răng lược gây bám dính phức tạp khiến bệnh nhân mất gần 4 lít máu trong khi mổ. Ê kíp phải bơm bù máu, huyết tương trong suốt quá trình phẫu thuật.

Riêng bé gái nặng 2,2 kg sau khi được đưa ra khỏi cơ thể mẹ đã được chăm sóc đặc biệt. Sau 3 ngày chào đời trong tình huống hy hữu, sức khỏe của bé ổn định, đã được gặp bố mẹ.

Long An: Thủng tử cung 15cm ở tuần 32, thai nhi ‘chui’ ra ổ bụng mẹ đầy hy hữu - Ảnh 2
Bé gái nặng 2,2 kg chào đời khỏe mạnh dù nằm trong bọc ối ngoài tử cung thời gian dài. Ảnh: Zing News

 

Theo bác sĩ Nghiêm, chị N. mắc bệnh lý nhau cài răng lược - cũng là nguyên nhân khiến tử cung bị thủng. Đây là trường hợp thai trong ổ bụng do vỡ tử cung mạn tính. Nghĩa là bọc ối chứa thai có thể đã thoát vị nhiều tuần trước khi phát hiện.

Theo thông tin từ sản phụ, từ tuần thai thứ 12 thai kỳ, chị đã có triệu chứng đau bụng.

“Trường hợp này rất hiếm gặp. May mắn, dây rốn vẫn bám chặt vào nhau thai giúp bé duy trì dinh dưỡng dù đã nằm ngoài tử cung”, bác sĩ Nghiêm nói thêm.

Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và em bé đều ổn định. PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết với những tình huống phức tạp như trường hợp sản phụ N., vai trò của chẩn đoán hình ảnh khi bệnh nhân đến cấp cứu là rất quan trọng. Việc chẩn đoán chính xác sẽ giúp đưa ra những quyết định điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe thai phụ

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